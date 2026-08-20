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آغاز آزمون سراسری از صبح امروز

آغاز آزمون سراسری از صبح امروز
کد خبر : 1828159
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آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، امروز در ۴۱۵ شهرستان و بخش مختلف کشور در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ داوطلب، در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی در حال برگزاری است. 

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده است و آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز بعدازظهر امروز و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

 

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