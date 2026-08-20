به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف امروز با حضور در یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گفت: آمریکا و اسرائیل، چون خیلی متعهد به حقوق بشر و حقوق بین‌الملل هستند، غیرنظامیان ما را هم هدف قرار دادند، در آزمون امسال چهار شهید دانش‌آموز و داوطلب کنکور داریم که این دانش‌آموزان کارت ورود به آزمون را هم دریافت کرده بودند. یاد چهار شهید داوطلب کنکور را گرامی می‌داریم البته بیش از سی داوطلب دیگر هم داشتیم که قاعدتاً باید در کنکور ثبت‌نام می‌کردند، اما دیگر به مرحله ثبت‌نام و صدور کارت نرسیدند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص آزمون سراسری امسال گفت: ایران امروز شاهد یک آزمون بزرگ و ملی است. بیش از یک میلیون و هفتاد هزار داوطلب از سراسر کشور در این آزمون شرکت می‌کنند. ۶۵ درصد داوطلبان خانم و ۳۵ درصد آقایون هستند. بیشترین داوطلب در حوزه علوم تجربی و کمترین آن‌ها در حوزه هنر است؛ اما در حوزه هنر هم ۷۸ درصد خانم‌ها حضور دارند. اینها از لحاظ تحلیلی بسیار مهم هستند و این داده‌ها باید تحلیل شوند. ۸ درصد داوطلبان زبان‌های خارجی هستند. بعد از علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی بیشترین شرکت‌کننده را دارد و در پایان، علوم انسانی قرار دارد.

وی افزود: امسال با شرابط جنگی که مجبور شدیم آزمون را با تاخیر شروع کنیم، آغاز نیمسال تحصیلی برای نو ورودها، آبان ماه خواهد بود ضمنا اعلام نتایج نهایی هم در نیمه دوم آبان خواهد بود و امیدواریم اواخر آبان ثبت‌نام مراحل بعدی صورت بگیرد.

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