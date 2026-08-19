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رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط‌بانان در سه استان

رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط‌بانان در سه استان
کد خبر : 1827998
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مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری و دفاع حقوقی از محیط‌بانان در پرونده‌های قضایی مرتبط با انجام وظایف سازمانی در استان‌های فارس، گلستان و اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سیدامیرحسین شمس با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط‌بانان اظهار کرد: در ۲۶ مردادماه، جلسه رسیدگی به اتهامات منتسب به یکی از محیط‌بانان در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای نظامی شیراز در استان فارس برگزار شد.

وی افزود: در ۲۸ مرداد، پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان گلستان مستقر در گنبدکاووس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اول شهریورماه نیز جلسه رسیدگی در شعبه دوم دادگاه بخش شهرستان میمه استان اصفهان برگزار خواهد شد.

وی گفت: در چارچوب رسیدگی به پرونده میمه، موضوع محیط بان علی جمشیدیان برای استفاده از وکیل اختصاصی سازمان نیز بررسی شده است. پس از طرح موضوع از سوی مدیرکل حوزه ریاست سازمان با بنده، نظر مجموعه حقوقی سازمان این بوده است که پرونده با توجه به ماهیت آن، از طریق اداره حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، معاونت دفتر حقوقی سازمان و کارشناسان حقوقی ذی‌ربط قابل پیگیری است و در شرایط فعلی ضرورتی برای انعقاد قرارداد جداگانه با وکیل خارج از مجموعه وجود ندارد.

شمس افزود: این پرونده‌ها در ارتباط با انجام وظایف سازمانی و مأموریت‌های محوله محیط‌بانان در زمینه حفاظت از حیات وحش و محیط زیست مطرح شده‌اند و دفاعیات لازم از سوی مدیران حقوقی مستقر در استان‌ها با همکاری کارشناسان، معاونان و در موارد لازم وکلای دادگستری در حال انجام است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیچیدگی برخی از اتهامات مطرح‌شده علیه محیط‌بانان اظهار کرد: بررسی دقیق پرونده‌ها، مطالعه مستندات، بازسازی صحنه و تنظیم دفاعیات حقوقی از جمله اقداماتی است که برای پیگیری این پرونده‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان با بررسی ابعاد حقوقی پرونده‌ها و ارائه دفاعیات مستند و مستدل، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با محیط‌بانان را پیگیری می‌کند.

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