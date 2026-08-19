به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، معصومه مشهدی، مدیرکل مبارزه با مواد مخدر، در نشست دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها با قدردانی از همکاری دبیران شوراها در برگزاری کمیته‌های مبارزه استانی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون دو طرح اجرایی مهم در حوزه ساماندهی نیروهای انسانی و ساختار کمیته‌های مبارزه استان‌ها انجام شده است.

وی افزود: اکنون ۹۰ درصد استان‌ها دارای کارشناسان تخصصی موضوعی هستند و این اقدام با همکاری دبیران شوراهای هماهنگی استان‌ها انجام شده است.

مشهدی ادامه داد: در طرح دوم، کمیته‌های مبارزه استان‌ها به‌صورت ساختارمند مورد بازخوانی قرار گرفت و مصوبات جلسات با همکاری دبیران شوراها بررسی شد و در نیمه دوم سال نیز از نظر شکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تصویب دستورالعمل جامع مبارزه با مواد مخدر در جلسه ۱۵۱ ستاد گفت: این دستورالعمل که آیین‌نامه اجرایی آن نیز به استان‌ها ابلاغ شده، چهار فصل دارد و در فصل دوم، وظایف دستگاه‌ها به‌طور مشخص تعیین شده است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان متولی استانی، نقش مهمی در پیگیری اجرای این دستورالعمل دارد و انتظار داریم دبیران شوراها اجرای دقیق آن را در استان‌ها دنبال کنند.

مشهدی با اشاره به فصل چهارم دستورالعمل جامع مبارزه با مواد مخدر افزود: موضوع بازرسی و اعزام تیم‌های بازرسی و نظارت بر اجرای بهینه دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته است و از ماه آینده انتظار داریم دبیران شوراهای هماهنگی بر روند اجرای دستورالعمل توسط دستگاه‌های استانی نظارت و گزارش آن را ارسال کنند.

مشهدی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه گفت: بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، کمیته ملی پیشگیری و مقابله با جرم کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه به ریاست قائم‌مقام دبیرکل ستاد تشکیل می‌شود و جلسات آن از هفته آینده آغاز خواهد شد. متناظر این کمیته نیز باید با ریاست استاندار در استان‌ها تشکیل شود.

وی تأکید کرد: گزارش‌های کمیته‌های استانی باید به امضای استاندار برسد و استان‌هایی که گزارش خود را با امضای دبیر شورا ارسال کرده‌اند، باید نسبت به اصلاح و ارسال مجدد آن با امضای استاندار اقدام کنند.

مدیرکل مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه‌های سال ۱۴۰۵ گفت: در حوزه معاونت مبارزه، چهار برنامه اصلی در دستور کار قرار دارد.

مشهدی افزود: تفاهم‌نامه‌های معاونت مبارزه عمدتاً برش دستگاهی و موضوعی دارند و با توجه به ابلاغ دبیرکل ستاد، از امسال نظارت بر اجرای این تفاهم‌نامه‌ها در سطح استان‌ها نیز با همکاری دبیران شوراهای هماهنگی انجام خواهد شد.

وی گفت: پس از انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با پنج دستگاه مقابله‌ای، متن تفاهم‌نامه‌ها و گزارش عملکرد دستگاه‌ها برای دبیران شوراهای هماهنگی ارسال خواهد شد و دبیران شوراها به‌عنوان بازوان اجرایی ستاد در استان‌ها بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد.

مدیرکل مبارزه با مواد مخدر، مقابله با کشت و تولید مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و اجرای طرح تحولی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این اداره کل در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: این مأموریت برای همه استان‌ها در نظر گرفته شده، اما استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، فارس، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، چهارمحال و بختیاری، گیلان و خوزستان از اولویت بیشتری برخوردار هستند.

وی همچنین مقابله حرفه‌ای با ورود، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها را دومین برنامه مهم این اداره کل دانست و افزود: این برنامه در سراسر کشور اجرا می‌شود، اما مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و به‌ویژه استان‌های مرزی و استان‌های شرقی در اولویت قرار دارند.

مشهدی ادامه داد: با توجه به شرایط منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی، استان‌های شمال‌شرقی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و برنامه‌های مربوط به این مناطق با اهتمام بیشتری دنبال خواهد شد.

وی در پایان گفت: مقابله قاطع با مظاهر علنی مواد مخدر و توانمندسازی و هوشمندسازی مقابله با عرضه نیز دو برنامه دیگر معاونت مبارزه در سال ۱۴۰۵ هستند که تمامی استان‌ها در اجرای آن‌ها مشارکت خواهند داشت.