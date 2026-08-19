وی با اشاره به سابقه ساماندهی وضعیت موتورسیکلت‌ها افزود: تا اوایل دهه ۷۰ یکی از مسائل اصلی، تعیین هویت موتورسیکلت‌ها بود و تعداد زیادی از این وسایل فاقد پلاک و سند بودند که در سال‌های ۷۲ و ۷۳ با اجرای طرح شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های فاقد سند، این مشکل تا حد زیادی ساماندهی شد.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در دهه ۸۰ و همزمان با رشد تولید زیرپله‌ای موتورسیکلت، مسئله مالکیت بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که در مواردی ده‌ها هزار دستگاه موتورسیکلت به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.

حسینی از اجرای طرح به‌روزرسانی مالکیت موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: در این طرح مالکان موظف هستند با مراجعه به سامانه تعیین‌شده و به صورت خوداظهاری، آخرین وضعیت مالکیت وسیله نقلیه خود را ثبت کنند.

وی افزود: اجرای این طرح در کنار سایر برنامه‌های معاونت عملیات پلیس راهور می‌تواند به ساماندهی مالکیت و ارتقای انضباط ترافیکی موتورسیکلت‌ها کمک کند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه مسئله موتورسیکلت‌ها صرفاً یک موضوع انتظامی نیست، تصریح کرد: برای حل این چالش باید همزمان ابعاد قانونی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و انتظامی موضوع مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای اجتماعی مؤثر نیز در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود.

حسینی با اشاره به آسیب‌پذیری موتورسواران و عابران پیاده گفت: این دو گروه در زمره آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک قرار دارند و آمار تصادفات، به‌ویژه در حوزه شهری، نشان می‌دهد بیش از ۶۷ تا ۶۸ درصد جان‌باختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند که آماری بسیار بالا و نگران‌کننده است.

وی درباره وضعیت پارکینگ‌های وسایل نقلیه نیز اظهار کرد: متولی اصلی این حوزه مجموعه بنیاد تعاون است و مسئولان و متصدیان پارکینگ‌ها موظف هستند از خودروها و موتورسیکلت‌های نگهداری‌شده به شکل دقیق و صحیح حفاظت کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: هرگونه اهمال یا بی‌توجهی که موجب ورود خسارت به وسیله نقلیه شود، قابل پیگیری است و مالکان می‌توانند حقوق قانونی خود را از مسیرهای مربوطه دنبال کنند.

حسینی ایجاد سازوکار نظارت دقیق و شبانه‌روزی بر رفتار ترافیکی را یکی از مهم‌ترین اقدامات فوری برای کاهش تلفات دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات و رفتارهای حادثه‌ساز به دلیل نبود پوشش کامل نظارتی در پهنه گسترده کشور رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر امکان ایجاد یک سامانه جامع برای نظارت به‌هنگام و مستمر بر رفتار ترافیکی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود سال ۱۴۰۵ با بیش از ۲۰ درصد کاهش در تصادفات و جان‌باختگان به پایان برسد.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: ایجاد این سازوکار صرفاً وظیفه پلیس نیست و ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت دستگاه‌های مربوطه را در شهر و جاده مشخص کرده است.