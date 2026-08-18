فرآورده تقلبی «Polivy» در بازار دارویی
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فرآورده تقلبی «Polivy (Polatuzumab vedotin)» با دوز ۱۴۰ میلیگرم و سری ساخت H۶۹۸۰H۰۵ در بازار دارویی ایران شناسایی شده است.
به گزارش ایلنا از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو مبتنی بر نظر فنی اداره کل دارو اعلام کرد: در صورت مشاهده این فرآورده، ضمن جمعآوری فوری، اطلاعات و اقدامات انجامشده به سازمان غذا و دارو ارسال شود.
بر این اساس هرگونه گزارش درباره عوارض ناخواسته یا فقدان اثر مورد انتظار این فرآورده نیز باید در اسرع وقت به سازمان غذا و دارو اعلام شود.