فرآورده تقلبی «Polivy» در بازار دارویی

به گزارش ایلنا از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو مبتنی بر نظر فنی اداره کل دارو اعلام کرد: در صورت مشاهده این فرآورده، ضمن جمع‌آوری فوری، اطلاعات و اقدامات انجام‌شده به سازمان غذا و دارو ارسال شود.

بر این اساس هرگونه گزارش درباره عوارض ناخواسته یا فقدان اثر مورد انتظار این فرآورده نیز باید در اسرع وقت به سازمان غذا و دارو اعلام شود.