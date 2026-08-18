نامگذاری فرودگاه مهرآباد و بوستان ولایت به نام رهبر شهید در دست بررسی است

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری تهران امروز بررسی می‌شود، اظهار کرد: اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک نیز در این جلسه بررسی می‌شود. تعدادی نامگذاری معابر و گزارش حسابرسی برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز در دستور قرار دارد که از نظر شورا و شهرداری اقدام ارزشمندی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فلسفه دفاتر خدمات الکترونیک برون‌سپاری برخی خدمات بود، یادآور شد: برخی خدمات این دفاتر مجدداً در شهرداری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طرح کاهش زمان صدور پروانه تلاش بر این بود که بخش‌های موازی تقریباً حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه قرار بر این شد معاونت حمل و نقل و ترافیک گزارشی فوری در مورد کیفیت سوخت ارائه دهد، گفت: کیفیت سوخت باید استاندارد خاصی داشته باشد که بنده روز گذشته به آنها توصیه کردم که موضوع پیگیری شود و هم بنده و هم شهردار نامه‌هایی در این خصوص ارسال خواهیم کرد که کیفیت آنها ارتقاء یابد.

چمران با بیان اینکه زندان اوین در دره خاصی قرار گرفته و دره اوین یک دره محیط زیستی و تنفسی برای تهران است، گفت: اطلاعی به ما در خصوص انتقال زندان اوین داده نشده است. در گذشته مباحثی مطرح شد که زمینی جایگزینی به جای زندان اوین در نظر گرفته شود اما زمین مناسب تهیه نشد و به نتیجه نرسید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نامگذاری معبر کنار وزارت راه و شهرسازی رسمی نبود، تصریح کرد: بلواری به نام شهید یادمان در شهرک قدس وجود دارد و قرار بر این شد که این معبر به نام شهید رستمی وزیر اسبق نفت نامگذاری شود.

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد معابر و بزرگراه‌ها در تهران کافی نیست و هنوز معبری برای نامگذاری به نام سرلشکر شهید پاکپور و شهید سرلشکر موسوی پیدا نکرده ایم. متاسفانه فعلا جایی مناسب پیدا نکرده‌ایم که به نام رهبر شهید نامگذاری شود. پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد پیشنهاد شده بود اما معابر دیگر نیز باید پیش‌بینی شود.

به گزارش شهر، چمران با بیان اینکه به تذکرات در خصوص انتقال نمایشگاه بین‌المللی توجهی نشد، اظهار کرد: ما جلسات مختلفی برگزار کردیم و دادستان کل نیز در این خصوص نامه‌ای ارسال کرد اما توجهی به آن نشد. رسانه‌ها نیز تاکید و پیگیری خاصی در این زمینه نداشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد خرید و فروش توکن در شهرداری گفت: باید به شهرداری اعلام کنیم که در مورد مسکن و فروش توکن گزارشاتی داده شود.

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