به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، تا پنج روز آینده آسمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بود.

امروز اهواز با بیشینه دمای ۴۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین و اردبیل با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین مراکز استان‌های کشور هستند.

بر پایه این گزارش، طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر‌های همرفتی در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان موجب رگبار‌های پراکنده باران با احتمال رعدوبرق خواهد شد.

همچنین تا پایان هفته در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی ساعات موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.

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