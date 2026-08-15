در نشست خبری مطرح شد؛
شهروندان تهران با سرمایه گذاری درپروژه خانه ریز طی 10 تا 15 سال صاحب خانه می شوند
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران گفت:یک کارمند ساده اگر بتواند به صورت منظم ماهانه پسانداز کند و پس از چهار یا پنج دوره در پروژههای مختلف سرمایهگذاری داشته باشد، در بازهای حدود ۱۰ تا ۱۵ سال میتواند به یک واحد آپارتمان در تهران برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت: ۵ هزار خانه ریز هفته گذشته معادل ۵۰ متر مربع ارائه شد، یک ۵ هزار متری امروز ارائه شده و تاکنون ۸۸۰۰ متر فروخته شده است. فردا یک عرضه ۵ هزار تایی دیگر خواهیم داشت.
وی افزود: برای اینکه تعداد بیشتری از شهروندان بتوانند خرید داشته باشند سقف ۱۰۰ خانه ریز را برای خرید گذاشتیم و بعد از آن و بعد از وارد شدن سایر پروژه ها سعی می کنیم این سقف را برداریم.
خاصهباف با بیان اینکه قیمت الان یک خانه ریز، ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است، افزود: روی هر کد ملی حداکثر ۱۰۰ خانه ریز را باز کردیم. هر ماه قیمت کارشناسی می شود. بر اساس عرضه و تقاضا، قیمتها خودشان را پیدا می کنند. هم با میزان عرضه، هم با بالا رفتن تعداد پروژه ها و هم با قیمت گذاری کارشناسی این شفافیت و جلوگیری از سو استفاده دلالان انجام می شود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران تصریح کرد: به محض اینکه فردی درخواست فروش کند تا ۷۲ ساعت نقد شوندگی انجام می شود، این قرارداد تامین مالی و پیش فروش نیست. پایه این قرارداد یک مشارکت مدنی است که سازنده و سرمایه گذار تعهد ساخت دارد و بر اساس آورده ها قدرالسهم خود را برداشته است. بنابراین هر چقدر مصالح گرانتر شود هیچ اثری در قیمت یا متراژ کسی که این خانه ریز را ابتیاع کرده ندارد.
وی افزود: خانه ریز شرکت در منافع این پروژه است و بحث مالکیت در عرصه و اعیان وجود ندارد. منافع آن، چه به لحاظ ارزش افزوده در فرایند ساخت چه به لحاظ تورم را دریافت می کند. تا زمانی که به مزایده گذاشته می شود این پروژه منتقل نخواهد شد.پروانه پروژه صادر شده است و پروژه حاضر ۹ طبقه و مسکونی است. قیمت بهای تمام شده شامل ساخت، زمین و عوارض پروژه است.
وی در ادامه به سازوکارهای پیشبینیشده برای ایجاد اعتماد و شفافیت در طرح خانهریز اشاره کرد و گفت: تلاش کردهایم با طراحی سازوکارهای مختلف در بستر شهرزاد و یک سامانه نوین، اطلاعات دقیق و شفافی از روند پروژه، قیمتگذاریها، تغییرات احتمالی متراژ و سایر موضوعات در اختیار شهروندان قرار گیرد.در بازههای زمانی مختلف و به صورت ماهانه، گزارش پیشرفت پروژه، تغییرات حاصلشده و سایر اطلاعات منتشر خواهد شد. همچنین نظریههای کارشناسی رسمی نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر منتشر میشود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران افزود: برای جلوگیری از سفتهبازی، عرضه را کنترلشده انجام میدهیم. هفته گذشته ۵ هزار خانهریز عرضه شد که معادل حدود ۵۰ مترمربع است و امروز نیز از ساعت ۸ صبح عرضه انجام شده که مجموعاً تاکنون حدود ۸ هزار و ۸۰۰ خانهریز فروخته شده است.برای جلوگیری از اثرگذاری بازار مبادله و خرید از دیگران، این بازار را فعلاً بستهایم و عرضه از سوی خودمان انجام میشود. فردا نیز ۵ هزار خانهریز دیگر عرضه خواهد شد تا افرادی که امروز موفق به خرید نشدهاند، فرصت داشته باشند.
خاصهباف با بیان اینکه با توجه به بازخوردهای دریافتشده، برخی شهروندان آمادگی خرید مقدار بیشتری دارند، تصریح کرد:اما برای اینکه تعداد بیشتری از شهروندان بتوانند از این طرح بهرهمند شوند، فعلاً سقف خرید برای هر کد ملی ۱۰۰ خانهریز تعیین شده است.با ورود پروژههای دیگر به این بستر، این سقفها نیز برداشته خواهد شد تا شهروندان بتوانند به میزان نیاز خود از این طرح استفاده کنند.
وی درباره جلوگیری از ورود شبکه دلالان نیز گفت: برای اینکه مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند، برای هر کد ملی سقف خرید تعیین شده است. با ورود پروژههای بیشتر به این بستر، عرضه و تقاضا نیز بهتر کنترل خواهد شد تا امکان سوءاستفاده دلالان کاهش یابد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران افزود: از سوی دیگر، قیمتگذاری به صورت ماهانه و بر اساس کارشناسی انجام میشود و خود مجموعه نیز میزان مشخصی عرضه خواهد داشت.بازار آزاد و شفاف را نمیتوان به صورت دستوری مدیریت کرد و قیمتها باید بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ بنابراین باید سفتهبازان با ابزارهای مختلف و از طریق میزان عرضه، افزایش تعداد پروژهها و قیمتگذاری مبتنی بر نظریه کارشناسی کنترل شوند.
خاصهباف با بیان اینکه برای ایجاد جذابیت، در این طرح تعهد نقدشوندگی در نظر گرفته شده است ، افزود:یکی از زیرمجموعههای شهرداری، مطابق سازوکار و رویه تعریفشده در منشور و مرامنامه خانهریز، ضامن نقدشوندگی خواهد بود.به محض اینکه فرد بر اساس روش تعیینشده درخواست خود را ثبت کند، فرآیند نقدشوندگی در مدت ۷۲ ساعت انجام خواهد شد.البته ممکن است در روزهای نخست به دلیل اتصال شبکه بانکی، یک یا دو روز تأخیر ایجاد شود، اما با تثبیت فرآیند، این روند انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران درباره امکان خانهدار شدن شهروندان از طریق این طرح گفت: خانهریز بستری برای سرمایهگذاری در ملک است و در پروژههای مسکونی میتواند در نهایت به مالکیت نیز منجر شود.
وی ادامه داد:اگر فردی در یک پروژه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ مترمربع خانهریز خریداری کند و تا زمان پایان پروژه بتواند به اندازه یک واحد مسکونی خانهریز خریداری کند، در زمان واگذاری پروژه، اولویت با فردی خواهد بود که خانهریز در اختیار دارد و این موضوع میتواند به تملک ملک و خانهدار شدن منجر شود.
خاصهباف ادامه داد: امروز فردی ممکن است پسانداز خود را برای ۱۰ سال کنار بگذارد تا در آینده خانه خریداری کند، اما به دلیل تورم قیمت مسکن از بازار عقب بماند. در این الگو، فرد میتواند به جای آن، پسانداز خود را به صورت منظم در ملک سرمایهگذاری کند.
به گفته وی بر اساس الگوها و تحلیلهای انجامشده، یک کارمند ساده اگر بتواند به صورت منظم ماهانه پسانداز کند و پس از چهار یا پنج دوره در پروژههای مختلف سرمایهگذاری داشته باشد، در بازهای حدود ۱۰ تا ۱۵ سال میتواند به یک واحد آپارتمان در تهران برسد.
خاصه باف در پایان افزود: در این طرح، یک قرارداد مشارکت مدنی میان سازنده و سرمایهگذار کلان پروژه وجود دارد و سازنده تعهد ساخت پروژه را برعهده گرفته است. بر اساس آوردهها، قدرالسهم طرفین مشخص شده و سازنده متعهد شده پروژه را در بازه زمانی تعیینشده احداث کند.