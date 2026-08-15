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سرپرست مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرست مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت منصوب شد
کد خبر : 1826173
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با حکم موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «امید حاجتی» به عنوان سرپرست مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت منصوب شد.

به گزارش ایلنا از وبدا، در این حکم، با اشاره به تعهد و تجارب ارزشمند امید حاجتی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود و همراهی و همدلی کارکنان مرکز هماهنگی امور اقتصادی برای تحقق اهداف و برنامه‌های حوزه سلامت تاکید شده است.

 
موهبتی در این حکم، تحقق اهداف و برنامه‌های حوزه سلامت را در چارچوب سیاست‌های کلی سلامت، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالادستی مورد تاکید قرار داده است.
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