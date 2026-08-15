به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، در صورت عدم انتخاب حوزه آزمون، نزدیک‌ترین حوزه به محل سکونت داوطلب که در فرم نام‌نویسی ثبت شده است، به‌عنوان محل برگزاری آزمون تعیین خواهد شد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

فرصت نام‌نویسی و ویرایش اطلاعات فرم مربوطه (تعیین محل آزمون) در آزمون‌های«ارزشیابی داروسازی»، «ارتقای داروسازی»، «ارزشیابی فیزیوتراپی»، «ملی دندانپزشکی»، «انتقال به داخل فیزیوتراپی»، «انتقال به داخل پزشکی»، «انتقال به داخل دندانپزشکی» و «انتقال به داخل داروسازی» تا ساعت ۸ صبح یک‌شنبه ۲۵ مرداد ماه جاری تمدید شد.

همچنین حوزه‌های برگزاری آزمون علاوه بر شهر تهران، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گیلان، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، اهواز، لرستان، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان و مشهد خواهد بود.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند نیز باید در بازه زمانی تعیین‌شده، با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ویرایش محل آزمون خود اقدام کنند.(جهت ویرایش محل آزمون اینجا کلیک کنید.)

گفتنی است آزمون‌های مذکور در نوبت عصر روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری آزمون به شیوه نمایش دفترچه سؤال بر روی رایانه و محدود بودن ظرفیت مراکز آزمون، به داوطلبان توصیه شده است در اسرع وقت نسبت به تعیین محل آزمون، ترجیحاً نزدیک‌ترین حوزه به محل زندگی خود، اقدام کنند.

قابل ذکر است در صورت عدم انتخاب حوزه آزمون، نزدیک‌ترین حوزه به محل سکونت داوطلب که در فرم نام‌نویسی ثبت شده است، به‌عنوان محل برگزاری آزمون تعیین خواهد شد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.