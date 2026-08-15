به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نخستین دوره طرح ارتقای مهارت‌های راهبری و هدایت استادان مشاور و مدیران انجمن‌های علمی دانشجویی با عنوان «رُهام»، از پنجم تا نهم مردادماه ۱۴۰۵ با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد و جمعی از مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این رویداد ملی حضور داشتند.

این دوره با هدف بازاندیشی در نسبت میان استاد، دانشجو و انجمن‌های علمی دانشجویی و با رویکرد ارتقای کیفیت فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

در این رویداد، مدیران دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پنل‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی با رویکردهای نوین مدیریتی و راهبری انجمن‌های علمی دانشجویی آشنا شدند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این دوره، مدیریت انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی صرفاً به معنای فرماندهی و کنترل فعالیت‌ها نیست، بلکه نیازمند رویکرد «تسهیل‌گری» است؛ به این معنا که مدیران و استادان مشاور باید به جای مداخله مستقیم در فعالیت‌های دانشجویان، زمینه را برای بروز ظرفیت‌های خلاقانه، طراحی ایده‌ها و اقدام مستقل دانشجویان فراهم کنند.

از محورهای اصلی نخستین دوره ملی «رُهام» می‌توان به مهارت‌های رهبری، مسئله‌محوری، گذار از برنامه‌های پراکنده و مناسبتی به سمت شناسایی و حل مسائل واقعی جامعه و صنعت، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های دانشجویی با زیست فناورانه نسل جدید دانشجویان و حرکت از فعالیت‌های جزیره‌ای به سمت یادگیری شبکه‌ای اشاره کرد.

در آیین گشایش این رویداد، مصطفی باقری خلیلی، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه استادان مشاور و مدیران دانشجویی، اظهار کرد: استاد مشاور و مدیر دانشجویی باید از جایگاه حاشیه‌ای فاصله گرفته و در متن فرآیند کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های دانشجویی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صرفا محل انتقال دانش نیست، افزود: دانشگاه فضایی برای شکل‌گیری عاملیت علمی و اجتماعی دانشجویان است و هنر راهبری در تنظیم نسبت میان هدایت و استقلال دانشجویان معنا پیدا می‌کند.

حضور مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نخستین دوره ملی طرح «رُهام»، در راستای توجه این دانشگاه به ارتقای کیفیت فعالیت‌های فوق‌برنامه و تقویت نقش انجمن‌های علمی دانشجویی انجام شد.

انتظار می‌رود دانش‌ها، تجربه‌ها و الگوهای مطرح‌شده در این دوره ملی، با بهره‌گیری از ظرفیت مدیران و استادان مشاور، در مسیر پویایی بیشتر انجمن‌های علمی، افزایش اثربخشی فعالیت‌های دانشجویی و توسعه مشارکت دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به کار گرفته شود.