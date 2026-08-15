هشدار هواشناسی دریایی مازندران؛ شنا ممنوع
بر اساس هشدار هواشناسی دریایی مازندران از اواخر وقت شنبه تا ظهر دوشنبه ۲۶ مرداد دریای مازندران مواج و طوفانی خواهد شد که در این مدت فعالیت دریایی ممنوع است.
به گزارش ایلنا، بر اساس هشدار هواشناسی دریایی مازندران سطح زرد شماره ۱۹، با نفوذ جریانات شمالی از اواخر وقت امروز شنبه ۲۴ مرداد تا ظهر دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، نواحی ساحلی و دور از ساحل استان تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای خزر قرار خواهد گرفت.
بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۱۰ متر بر ثانیه (۳۶ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود. همچنین ارتفاع موج قابل ملاحظه در نزدیکی ساحل تا ۱.۱ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۳ متر خواهد رسید و بیشینه ارتفاع موج میتواند در مناطق ساحلی به ۱.۸ متر و در مناطق دور از ساحل به ۲.۱ متر برسد.
با توجه به احتمال غرقشدن شناگران و قایقها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و تردد شناورها و همچنین اختلال در فعالیتهای ساحلی و فراساحلی، از عموم مردم و فعالان دریایی درخواست میشود:
از شنا و قایقرانی در دریا خودداری شود.
فعالیتهای صیادی در مدت فعالیت سامانه انجام نشود.
از فعالیت و تردد شناورهای گردشگری و کوچک در شرایط نامساعد دریایی خودداری شود.
شناورهای بزرگ با رعایت احتیاط و توجه به شرایط جوی و دریایی تردد کنند.
صیادان، بهرهبرداران و فعالان دریایی نسبت به توصیههای دستگاههای متولی و هشدارهای بعدی توجه ویژه داشته باشند.
اداره کل مدیریت بحران استان مازندران از مردم استان و مسافران و گردشگران تقاضا دارد با رعایت توصیههای ایمنی، از حضور و فعالیت غیرضروری در محدوده دریای خزر طی مدت فعالیت این سامانه خودداری کنند.