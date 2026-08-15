ملاقات مردمی مسئولان سازمان وظیفه عمومی در سراسر کشور
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان و خانواده های آنان می توانند روز دوشنبه 26 مرداد ماه سال جاری با ریاست و معاونان سازمان در محل سازمان وظیفه عمومی فراجا و به طور همزمان با معاونان وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی 197 استان ارتباط برقرار کنند.
همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونان وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی 197 استان از ساعت 9:00 تا 11:00 صبح ارتباط برقرار کنند.
گفتنی است؛ حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است. لازم به ذکراست؛ مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.