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ملاقات مردمی مسئولان سازمان وظیفه عمومی در سراسر کشور

ملاقات مردمی مسئولان سازمان وظیفه عمومی در سراسر کشور
کد خبر : 1825999
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سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان و خانواده های آنان می توانند روز دوشنبه 26 مرداد ماه سال جاری با ریاست و معاونان سازمان در محل سازمان وظیفه عمومی فراجا و به طور همزمان با معاونان وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی 197 استان ارتباط برقرار کنند.

به گزارش ایلنا از پلیس، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده های آنان با ریاست و معاونان سازمان در روز دوشنبه مورخ 26 مردادماه سال جاری در محل سازمان وظیفه عمومی از ساعت 09:00 تا 11:00 صبح برگزار می‌شود.

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونان وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی 197 استان از ساعت 9:00 تا 11:00 صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است؛ حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است. لازم به ذکراست؛ مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

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