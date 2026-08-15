ملاقات مردمی مسئولان سازمان وظیفه عمومی در سراسر کشور

به گزارش ایلنا از پلیس، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده های آنان با ریاست و معاونان سازمان در روز دوشنبه مورخ 26 مردادماه سال جاری در محل سازمان وظیفه عمومی از ساعت 09:00 تا 11:00 صبح برگزار می‌شود.

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونان وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی 197 استان از ساعت 9:00 تا 11:00 صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است؛ حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است. لازم به ذکراست؛ مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.