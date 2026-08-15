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یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۲

یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۲
کد خبر : 1825995
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رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) خبر داد و گفت: این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، سردار «احمد کرمی‌اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز 24 مردادماه اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر (شمال به جنوب)، از ساعت 12:00 امروز 24 مردادماه تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت تهران به شمال(جنوب به شمال) در این 2 محور ممنوع شده است.

وی افزود: پس از اعمال این محدودیت، تردد در این محورها در مسیر (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد و این طرح تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و مکارود تا انارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده گزنک، ترافیک سنگین است. همچنین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند، ترافیک سنگین گزارش شده و آزادراه پردیس-تهران در محدوده تونل شماره 4 نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی با اشاره به وضعیت آزادراه‌های منتهی به تهران گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز در محدوده گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز تردد روان گزارش شده است.

به گزارش پلیس، سردار کرمی‌اسد همچنین با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تردد در محورهای مشهد-نیشابور، مشهد-تربت حیدریه و مشهد-قوچان روان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه جدی به محدودیت‌های اعمال‌شده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی مسیر مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از توقف و ایجاد گره‌های ترافیکی در محورهای پرتردد خودداری کنند.

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