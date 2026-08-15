به گزارش ایلنا از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدحسین آیتی عضو محترم هیات علمی دانشگاه

باسلام؛ گستردگی اقدامات نظام سلامت به ویژه طرح عدالت و تعالی نظام سلامت، ایجاب می نماید همکاری‌های بین المللی به فراخور نیازهای فعلی و آینده گسترش یابد. با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در سطح بین‌المللی و روابط دو و چندجانبه، ارتقاء سطح همکاری با سازمانهای بین‌المللی سلامت محور، به‌منظور بالابردن جایگاه منطقه ای و بین المللی نظام سلامت کشور و با عنایت به جایگاه تشکیلاتی حوزه امور بین‌الملل در ساختار تشکیلاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری های بین الملل منصوب می شوید. انتظار دارم با بهره گیری از تجارب و توان تخصصی و کارشناسی مدیران محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان های وابسته و جلب همکاری و حمایت سایر نهادها و سازمان های دست اندرکار در این زمینه به ویژه وزارت امور خارجه، در پیشبرد اهداف عالیه تعیین شده و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشد.

قدردانی از خدمات دکتر بیگلری

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین در پیامی از خدمات دکتر بیگلری در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری

باسلام و احترام؛ توفیق خدمتگزاری به مردم مایه افتخار و نعمت گرانقدری است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطاء می کند. وظیفه خود می دانم از حضور و خدمات جناب عالی در ایام همکاری تان در جایگاه مسئولیت دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاریهای بین الملل سپاسگزاری کنم. بی گمان حضور شما در این جایگاه، منشاء دستاوردهای ارزشمندی برای نظام سلامت کشور بوده است. در ادامه مسیر زندگی و خدمت رسانی، برای شما تندرستی، بهروزی و موفقیت روزافزون آرزو دارم.