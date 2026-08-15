تخصیص یک میلیارد دلار برای ایجاد ذخیره استراتژیک دارو

وی اظهار کرد: در جلساتی که برای تعیین نحوه هزینه‌کرد این منابع برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که منابع مذکور صرف تامین نیازهای روزمره کشور شود یا در مسیر ایجاد ذخایر استراتژیک قرار گیرد.

شهابی‌مجد گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که منابع اختصاص‌یافته عمدتاً برای تامین داروها و تجهیزات ضروری و حیاتی مورد نیاز در شرایط اضطرار هزینه شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جاری، ظرفیت تاب‌آوری کشور نیز تقویت شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو توضیح داد: در یک کارگروه چهار نفره، فهرست اقلام مورد نیاز بررسی و انتخاب شد و داروها و تجهیزاتی در اولویت قرار گرفتند که در شرایط جنگی، حوادث گسترده و سایر موقعیت‌های اضطراری ضرورت بیشتری دارند.

وی افزود: برای مثال، در زمان ورود مجروح به بیمارستان، اقلامی مانند سرم، آلبومین، فرآورده‌های خونی و سایر داروها و تجهیزات حیاتی برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز است؛ بنابراین این اقلام در اولویت تامین و ذخیره‌سازی قرار گرفتند.

شهابی‌مجد اظهار کرد: تمرکز اصلی بر داروها و تجهیزات حیاتی قرار گرفت؛ یعنی اقلامی که در شرایط اضطرار، جنگ و حوادث گسترده بیشترین اهمیت را دارند و نبود آنها می‌تواند روند ارائه خدمات درمانی را با اختلال مواجه کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: در کنار مدیریت شرایط اضطرار، موضوع افزایش تاب‌آوری در شرایط تحریم نیز مورد توجه قرار گرفت تا در صورت تداوم محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، کشور از ظرفیت ذخیره استراتژیک برای استمرار تامین داروها و تجهیزات حیاتی برخوردار باشد.