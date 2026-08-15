تخصیص یک میلیارد دلار برای ایجاد ذخیره استراتژیک دارو
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: هدف از مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، ایجاد ذخیرهای حدود ۷۰۰ میلیون دلاری از دارو و تجهیزات پزشکی برای شرایط خاص و اضطراری و افزایش تابآوری کشور در تامین اقلام حیاتی بود.
به گزارش ایلنا، نقی شهابیمجد درباره هدف اختصاص منابع ارزی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق ذخیره ارزی افزود: هدف اصلی، ایجاد یک ذخیره استراتژیک بود تا در شرایط اضطرار، از جمله وقوع جنگ، حوادث گسترده یا بحرانهای مشابه، کشور بتواند برای مدت قابل توجهی ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد.
وی اظهار کرد: در جلساتی که برای تعیین نحوه هزینهکرد این منابع برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که منابع مذکور صرف تامین نیازهای روزمره کشور شود یا در مسیر ایجاد ذخایر استراتژیک قرار گیرد.
شهابیمجد گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که منابع اختصاصیافته عمدتاً برای تامین داروها و تجهیزات ضروری و حیاتی مورد نیاز در شرایط اضطرار هزینه شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جاری، ظرفیت تابآوری کشور نیز تقویت شود.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو توضیح داد: در یک کارگروه چهار نفره، فهرست اقلام مورد نیاز بررسی و انتخاب شد و داروها و تجهیزاتی در اولویت قرار گرفتند که در شرایط جنگی، حوادث گسترده و سایر موقعیتهای اضطراری ضرورت بیشتری دارند.
وی افزود: برای مثال، در زمان ورود مجروح به بیمارستان، اقلامی مانند سرم، آلبومین، فرآوردههای خونی و سایر داروها و تجهیزات حیاتی برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز است؛ بنابراین این اقلام در اولویت تامین و ذخیرهسازی قرار گرفتند.
شهابیمجد اظهار کرد: تمرکز اصلی بر داروها و تجهیزات حیاتی قرار گرفت؛ یعنی اقلامی که در شرایط اضطرار، جنگ و حوادث گسترده بیشترین اهمیت را دارند و نبود آنها میتواند روند ارائه خدمات درمانی را با اختلال مواجه کند.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: در کنار مدیریت شرایط اضطرار، موضوع افزایش تابآوری در شرایط تحریم نیز مورد توجه قرار گرفت تا در صورت تداوم محدودیتها و تحریمهای بینالمللی، کشور از ظرفیت ذخیره استراتژیک برای استمرار تامین داروها و تجهیزات حیاتی برخوردار باشد.