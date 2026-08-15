سردار رحیمی خبر داد:
اجرای طرح سراسری پلیس امنیت اقتصادی در ۶ مرز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۷ میلیون قلم انواع کالای قاچاق خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف و توقیف سه دستگاه خودروی لکسوس، تویوتا و لندکروز به ارزش تقریبی بیش از 50 میلیارد تومان افزود: در این طرح بیش از 200 هزار عدد ویپ، فندک و سیگار قاچاق به ارزش تقریبی بیش از 5 میلیارد کشف شد.
به گزارش پلیس، سردار رحیمی با اشاره به کشف بیش از 87 هزار قلم انواع لوازم آرایش و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو به ارزش تقریبی بیش از 12 میلیارد تومان ،گفت: کشف 7 میلیون و 83 هزار دینار عراقی به ارزش 2 میلیارد و 675 میلیون تومان و دستگیری 21 دلال ارز از جمله دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی با اشاره به کشف بیش از 81 هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج ، روغن و... ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از 17 میلیون قلم انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی 151 میلیارد تومان کشف و 287 نفر متهم دستگیر و 25 دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شد.