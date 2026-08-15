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سردار رحیمی خبر داد:

اجرای طرح سراسری پلیس امنیت اقتصادی در ۶ مرز

اجرای طرح سراسری پلیس امنیت اقتصادی در ۶ مرز
کد خبر : 1825912
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۷ میلیون قلم انواع کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد : این طرح در (6 مرز هدف ) به منظور پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مقابله با سایر جرایم اقتصادی و گمرکی انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف و توقیف سه دستگاه خودروی لکسوس، تویوتا و لندکروز به ارزش تقریبی بیش از 50 میلیارد تومان افزود: در این طرح بیش از 200 هزار عدد ویپ، فندک و سیگار قاچاق به ارزش تقریبی بیش از 5 میلیارد کشف شد.

به گزارش پلیس، سردار رحیمی با اشاره به کشف بیش از 87 هزار قلم انواع لوازم آرایش و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو به ارزش تقریبی بیش از 12 میلیارد تومان ،گفت: کشف 7 میلیون و 83 هزار دینار عراقی به ارزش 2 میلیارد و 675 میلیون تومان و دستگیری 21 دلال ارز از جمله دیگر نتایج اجرای این طرح است.

وی با اشاره به کشف بیش از 81 هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج ، روغن و... ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از 17 میلیون قلم انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی 151 میلیارد تومان کشف و 287 نفر متهم دستگیر و 25 دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شد.

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