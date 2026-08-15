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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی نواحی کشور

رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی نواحی کشور
کد خبر : 1825892
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سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در بخش‌هایی از شمال و جنوب کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه در برخی نواحی گیلان، شرق اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات و دامنه ها در مازندران، گلستان، غرب هرمزگان و جنوب شرق فارس رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.  

 در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق شرق، جنوب شرق، مرکز و استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز در بعضی از ساعت ها وزش باد شدید خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

 تنگه هرمز و دریای عمان هم در سه روز آینده مواج است.

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