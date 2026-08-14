خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار هواشناسی؛

بارش، رعدوبرق و وزش باد در راه است

بارش، رعدوبرق و وزش باد در راه است
کد خبر : 1825731
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک در برخی مناطق کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، استان‌های شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق کشور در روزهای آینده تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرند.

در مناطق شرقی و جنوبی کشور نیز وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده است که می‌تواند کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را به همراه داشته باشد.

سازمان هواشناسی با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و اختلال در تردد جاده‌ای، به شهروندان توصیه کرد از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین از کوهنوردان، عشایر و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواسته شده است با توجه به احتمال رعدوبرق و وزش باد، از فعالیت در ارتفاعات و مناطق باز پرهیز کرده و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر