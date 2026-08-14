بارش، رعدوبرق و وزش باد در راه است

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، استان‌های شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق کشور در روزهای آینده تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرند.

در مناطق شرقی و جنوبی کشور نیز وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده است که می‌تواند کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را به همراه داشته باشد.

سازمان هواشناسی با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و اختلال در تردد جاده‌ای، به شهروندان توصیه کرد از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین از کوهنوردان، عشایر و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواسته شده است با توجه به احتمال رعدوبرق و وزش باد، از فعالیت در ارتفاعات و مناطق باز پرهیز کرده و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.