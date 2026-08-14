وی با اشاره به اینکه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو، همچنان در صدر علل سوانح مرگبار قرار دارد، تصریح کرد: متأسفانه در این حوادث بی‌احتیاطی رانندگان به قیمت جان هموطنان تمام شد.

وی در خصوص تصادفات فوتی روزهایی که گذشت گفت : حادثه اول/ بزرگراه شهید متوسلیان (۱۸ مرداد) در این حادثه، راننده یک دستگاه کامیون کشنده به علت عدم توجه به جلو و اطراف با یک دستگاه وانت نیسان که در حاشیه بزرگراه (نقض مقررات مربوط به ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی)متوقف و راننده آن بیرون از خودرو بود برخورد می‌کند که متاسفانه به علت واژگونی وانت نیسان به روی راننده آن مردی ۶۵ ساله در دم فوت شد.

وی ادامه داد: حادثه دوم/ بزرگراه شهید حقانی (۱۹ مرداد):راکب ۳۵ ساله یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله، دچار واژگونی شد. عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و وارد آمدن ضربه مستقیم به سر، عامل اصلی فوت وی در صحنه تصادف بود.

موسوی پور تصریح کرد: حادثه سوم/ بزرگراه آزادگان (۲۱ مرداد)راننده یک دستگاه وانت پیکان در مسیر غرب به شرق (لاین کندرو)، راننده یک دستگاه وانت پیکان به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با جداول حاشیه راه برخورد و سپس واژگون می‌شود که در پی این اتفاق راننده آن در اثر صدمات وارده در جان باخت.

سردار موسوی‌پور در پایان با تأکید بر اینکه پلیس راهور با هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تعارف ندارد، توصیه‌های زیر را برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه حیاتی دانست:

ممنوعیت توقف در بزرگراه‌ها:مطابق ماده ۱۵۹ آیین‌نامه، توقف در حاشیه بزرگراه‌ها به‌جز در موارد اضطراری (نقص فنی شدید) ممنوع و بسیار خطرناک است. در صورت توقف اضطراری، استفاده از علائم هشداردهنده (مثلث شبرنگ) در فواصل استاندارد الزامی است.

سرعت مطمئنه: رانندگان باید بدانند سرعت مطمئنه سرعتی است که در آن راننده تسلط کامل بر خودرو داشته باشد؛ به‌ویژه در معابر بزرگراهی، تغییرات ناگهانی و حجم بالای تردد، نیازمند هوشیاری و کنترل سرعت است.

تجهیزات ایمنی موتورسیکلت:استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها راه پیشگیری از ضربات مرگبار مغزی است.

تمرکز بر رانندگی: بسیاری از تصادفات ناشی از «عدم توجه به جلو» با حذف عوامل حواس‌پرتی نظیر تلفن همراه و مدیریت خستگی راننده قابل پیشگیری است.