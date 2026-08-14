به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علیرضا برازی با اشاره به سیاست‌های این ستاد در حوزه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان یکی از محورهای مهم سیاست‌های این حوزه است و بر همین اساس، اشتغال بهبودیافتگان به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا، تدوین دستورالعمل اشتغال بهبودیافتگان، ایجاد صندوق ملی اشتغال و راه‌اندازی تعاونی‌های فراگیر بهبودیافتگان در دستور کار قرار گرفته و همچنین از ظرفیت مصوبه هیئت وزیران درباره اختصاص بخشی از منابع حوزه اشتغال به اشتغال بهبودیافتگان استفاده شده است.

برازی ادامه داد: این موضوع در کمیته ملی اشتغال و ستاد مرکزی مشارکت‌های مردمی به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی آن در حال انجام است.

۵ محور سیاست‌های مشارکت‌های مردمی در مبارزه با اعتیاد

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح رویکرد این ستاد در حوزه مشارکت‌های مردمی گفت: ساماندهی، شبکه‌سازی، توانمندسازی، نظارت هوشمند و حمایت هدفمند پنج اصل اساسی سیاست‌های ما در این حوزه است.

وی تأکید کرد: اگر ظرفیت اجتماعی کشور به‌درستی ساماندهی شود، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به یکی از مؤثرترین بازیگران اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد، کاهش آسیب‌های ناشی از آن و حمایت از بهبودیافتگان تبدیل شوند.

برازی با بیان اینکه آینده موفق سیاست‌های پیشگیری و درمان اعتیاد در گرو فعال‌سازی و هدایت هوشمند ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی است، تصریح کرد: مقابله مؤثر با اعتیاد صرفاً با مداخلات دولتی امکان‌پذیر نیست و بدون حضور فعال جامعه مدنی، دستیابی به نتایج پایدار دشوار خواهد بود.

فعالیت ۷۸۰ سمن در ۳۱ استان برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی

وی با اشاره به تجربه فعال‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد در شرایط بحران گفت: یکی از تجربه‌های ارزشمند، فعال‌شدن کمیته‌های تخصصی در ایام جنگ بود که کمیته پیشگیری، مجمع خیرین یاریگران زندگی و کمیته کاهش آسیب با رویکردی منسجم و جهادی وارد میدان شدند و نقش قابل‌توجهی در تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا کردند.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در قالب برنامه ملی تاب‌آوری و مداخله سریع در مدیریت اعتیاد با محوریت سازمان‌های مردم‌نهاد، حدود ۷۸۰ سازمان مردم‌نهاد فعال در ۳۱ استان کشور در این شبکه مشارکت کردند.

وی ادامه داد: تولید حدود سه هزار و ۲۰۰ محتوای آموزشی، برگزاری کارگاه‌های تاب‌آوری، آموزش خانواده‌ها، ارائه خدمات روانی ـ اجتماعی و راه‌اندازی پویش‌های محلی از جمله اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش اضطراب و گرایش به مصرف مواد در شرایط بحران بود.

خیرین، پشتیبان اقدامات اجتماعی در شرایط بحران

برازی با اشاره به مشارکت خیرین در این اقدامات گفت: خیرین با رویکردی مسئولانه و داوطلبانه در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد وارد میدان شدند و بخشی از بار حمایت‌های اجتماعی و پشتیبانی میدانی را بر عهده گرفتند.

وی افزود: تأمین و توزیع اقلام حمایتی، تهیه و توزیع ده‌ها هزار وعده غذای گرم برای نیروهای خدمت‌رسان و امنیتی، تأمین پوشاک و اقلام ضروری و ارائه حمایت‌های مالی و لجستیکی در استان‌های مختلف، بخشی از اقدامات خیرین در این دوره بود.

سمن‌ها در حمایت از کودکان شهید میناب پویش ملی راه‌اندازی کردند

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نقش‌آفرینی سمن‌ها در دفاع از ارزش‌های انسانی اظهار کرد: شبکه سمن‌های فعال در حوزه پیشگیری و آسیب‌های اجتماعی در واکنش به جنایات علیه غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان در میناب، با راه‌اندازی یک پویش ملی و صدور بیانیه‌ای، ضمن همدردی با خانواده‌های داغدار، حملات علیه کودکان بی‌گناه را محکوم کردند.

وی بیان کرد: این بیانیه برای سازمان‌های بین‌المللی نیز ارسال شد و این اقدام نشان داد که سازمان‌های مردم‌نهاد علاوه بر فعالیت‌های تخصصی در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب، در دفاع از ارزش‌های انسانی و صیانت از کرامت انسان نیز حضوری فعال و اثرگذار دارند.