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احراز استطاعت جسمی ۶ هزار و ۸۰۰ متقاضی حج تمتع ۱۴۰۶

احراز استطاعت جسمی ۶ هزار و ۸۰۰ متقاضی حج تمتع ۱۴۰۶
کد خبر : 1825620
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معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از احراز استطاعت جسمی ۶ هزار و ۸۰۰ متقاضی حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد و با اشاره به آغاز فرآیند اخذ «رقم‌طلب» از ۲۲ مرداد، از متقاضیان خواست با توجه به محدودیت زمانی، هرچه سریع‌تر برای انجام معاینات پزشکی و تکمیل فرآیند تعیین استطاعت جسمی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر، علی‌اکبر جنگ‌جو درباره آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۴۵۰ نفر از متقاضیان از سوی سازمان حج و زیارت به مرکز پزشکی حج و زیارت معرفی شده‌اند که از این تعداد، استطاعت جسمی ۶ هزار و ۸۰۰ نفر احراز شده و نتایج برای انجام مراحل بعدی به سازمان حج و زیارت اعلام شده است.

وی افزود: پزشکان معاینه‌کننده متقاضیان در سراسر کشور با ظرفیتی دو برابر برنامه پیش‌بینی‌شده تعیین شده‌اند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به متقاضیان را دارند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به روند مراجعه متقاضیان به پزشکان اظهار کرد: میزان مراجعه متقاضیان در سطح کشور کمتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده است و با توجه به محدودیت زمانی، لازم است متقاضیان در نخستین فرصت برای انجام معاینات پزشکی به پزشکان معرفی‌شده مراجعه کنند.

جنگ‌جو ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، فرآیند اخذ «رقم‌طلب» از ۲۲ مردادماه از سوی عربستان سعودی آغاز می‌شود و این مرحله از پیش‌نیازهای اصلی صدور ویزای حج به شمار می‌رود؛ بنابراین هرگونه تأخیر در انجام معاینات پزشکی می‌تواند مراحل بعدی را با مشکل و وقفه مواجه کند.

وی با تأکید بر اینکه متقاضیان نباید به دلیل فاصله زمانی تا موسم حج، انجام معاینات پزشکی را به تعویق بیندازند، گفت: فرآیندهای اجرایی حج بر اساس دستورالعمل‌های کشور عربستان سعودی، ماه‌ها پیش از اعزام زائران آغاز می‌شود و تأخیر در انجام هر یک از مراحل می‌تواند روند سایر اقدامات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

جنگ‌جو از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ خواست در اسرع وقت به پزشکان معرفی‌شده مراجعه و فرآیند معاینات پزشکی و تعیین استطاعت جسمی خود را تکمیل کنند تا مراحل بعدی، از جمله اخذ رقم‌طلب و صدور ویزا، بدون تأخیر انجام شود.

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