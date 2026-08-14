وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای شمالی اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارود، پل دزبن، هزارچم و ولی‌آباد سنگین است.

سرهنگ محبی اضافه کرد: در محور هراز در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های سه‌راهی چلاو، محمدآباد، بایجان، وانا، شاهاندشت و رینه با ترافیک سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه رشت–قزوین نیز ترافیک در حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، محور هراز در مسیر جنوب به شمال و آزادراه قزوین–رشت روان است.

وی با اشاره به وضعیت جوی جاده‌ها افزود: محور چالوس در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه است و در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است؛ سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی محورهای استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای مشهد–نیشابور، مشهد–تربت حیدریه و مشهد–قوچان روان است.