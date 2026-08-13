به گزارش ایلنا از وبدا، سیدحسن امامی رضوی در نشست بررسی برنامه جامع مدیریت سگ‌های پرسه‌زن با تأکید بر ضرورت پیگیری و انجام اقدامات لازم برای تسریع در نهایی‌شدن آیین‌نامه مرتبط با حکم برنامه هفتم پیشرفت، بر اهمیت اتخاذ رویکرد محله‌محور در مدیریت و کنترل سگ‌های پرسه‌زن و خانگی تأکید کرد.

وی همچنین افزایش مسئولیت‌پذیری صاحبان سگ‌ها در زمینه واکسیناسیون حیوانات و رعایت الزامات پیشگیری از حیوان‌گزیدگی را ضروری دانست.

همچنین در این نشست اجرای جزء (۲) بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تهیه برنامه جامع مدیریت سگ‌های پرسه‌زن، چالش‌های پیش‌رو و دلایل تأخیر در نهایی‌شدن و تصویب این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، برنامه حذف هاری در کشور که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است، ارائه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌نقش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نمایندگان دستگاه‌های مسئول نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری هاری و مدیریت سگ‌های پرسه‌زن ارائه کردند و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرایی موجود را تشریح کردند. آن‌ها همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی برای اجرای مؤثر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در زمینه مدیریت سگ‌های پرسه‌زن و پیشگیری از بیماری هاری تأکید کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از رویکردی هماهنگ و جامع برای پیشگیری از موارد حیوان‌گزیدگی و کنترل و حذف بیماری هاری در کشور تأکید شد.

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