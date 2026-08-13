نجات ۲۰۰ نفر از ساکنان یک مجتمع اقامتی_تجاری از حادثه آتش سوزی در مشهد
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: آتش سوزی در اتاق برق یک مجتمع تجاری-اقامتی در خیابان آیت الله شیرازی مشهد با سرعت و هماهنگی مناسب تیمهای اطفا و نجات مهار شد و حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان این مجتمع بهسلامت به بیرون منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، معین رضا فرخنده افزود: این حادثه امروز در یکی از مناسبتهای شلوغ و پرتردد شهر مشهد، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، روی داد که با توجه به دود گرفتگی شدید در طبقات و راهروهای ساختمان، عملیات حساس و زمانبری را رقم زد.
وی ادامه داد: بلافاصله تیمهای حریق برای اطفای آتش و گروههای نجات تخصصی برای خروج افراد محبوس به محل اعزام شدند. همکاران آتشنشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان را در پنج طبقه این مجتمع، بهصورت سالم و بدون آسیب به محل امن انتقال دهند.
فرخنده افزود: این عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید. این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.