نجات ۲۰۰ نفر از ساکنان یک مجتمع اقامتی_تجاری از حادثه آتش سوزی در مشهد

به گزارش ایلنا، معین رضا فرخنده افزود: این حادثه امروز در یکی از مناسبت‌های شلوغ و پرتردد شهر مشهد، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، روی داد که با توجه به دود گرفتگی شدید در طبقات و راهروهای ساختمان، عملیات حساس و زمان‌بری را رقم زد.

وی ادامه داد: بلافاصله تیم‌های حریق برای اطفای آتش و گروه‌های نجات تخصصی برای خروج افراد محبوس به محل اعزام شدند. همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان را در پنج طبقه این مجتمع، به‌صورت سالم و بدون آسیب به محل امن انتقال دهند.

فرخنده افزود: این عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید. این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.

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