۲ فوتی و ۲ مصدوم در واژگونی خودرو در جاده ساوه

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: ساعت ۶:۳۶ دقیقه امروز یک مورد حادثه واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در اتوبان ساوه به سمت تهران به اورژانس ۱۱۵ اعلام و بلافاصله چند آمبولانس به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر در همان صحنه تصادف جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر هم به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت یکی از مصدومان وخیم بود و در راه بیمارستان کارشناسان اورژانس عملیات احیا را برایش انجام دادند.

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