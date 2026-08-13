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مهار آتش‌سوزی ۲ هکتاری در پارک ملی بوجاق

مهار آتش‌سوزی ۲ هکتاری در پارک ملی بوجاق
کد خبر : 1825406
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سرپرست اداره پارک ملی بوجاق، از مهار و اطفای کامل آتش‌سوزی در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در این پارک ملی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، یعقوب رخش‌بهار با اشاره به زمان وقوع این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در پارک ملی بوجاق آغاز شد و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۲۴ ادامه داشت. 

سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با بیان اینکه وسعت این حریق حدود ۲ هکتار برآورد شده است، افزود: با حضور و تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان پارک ملی بوجاق، نیروهای آتش‌نشانی و همچنین همراهی و مشارکت جوامع محلی، عملیات مهار و اطفای حریق با موفقیت انجام شد. 

رخش‌بهار ضمن قدردانی از همکاری و حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و جوامع محلی در کنار محیط‌بانان، خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی مردم محلی در زمان وقوع حوادثی از این دست، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارات احتمالی به زیستگاه‌ها و پوشش گیاهی منطقه دارد. 

وی همچنین بر ضرورت افزایش مراقبت و هوشیاری در عرصه‌های طبیعی پارک ملی بوجاق تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت و ارزش زیست‌محیطی این منطقه، هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند زمینه‌ساز وقوع آتش‌سوزی و آسیب به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های ارزشمند منطقه شود؛ از این رو همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی برای پیشگیری از وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی ضروری است.

 

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