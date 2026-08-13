نقصهای مادرزادی قلب از شایعترین ناهنجاریهای مادرزادی/ توصیه برای انجام اکوکاردیوگرافی قلب جنین
یک فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان، نقصهای مادرزادی قلب را از شایعترین ناهنجاریهای مادرزادی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وبدا، علی ارشاد گفت: نقصهای مادرزادی قلب حدود ۸ دهم درصد تولدهای زنده را شامل میشود و تشخیص به موقع آنها میتواند نقش مهمی در برنامهریزی درمان، مراقبت از نوزاد و بهبود نتایج درمانی داشته باشد.
وی، اکوکاردیوگرافی قلب جنین را یکی از مهمترین روشهای تشخیص پیش از تولد دانست و افزود: این بررسی امکان شناسایی بسیاری از ناهنجاریهای قلبی را در دوران بارداری فراهم میکند و به تیم درمان کمک میکند تا درباره ادامه مراقبتهای بارداری، زمان و محل مناسب زایمان و اقدامات درمانی مورد نیاز پس از تولد، برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
این فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان با اشاره به اهمیت بیشتر اکوکاردیوگرافی قلب جنین در بارداریهای پرخطر، گفت: مادران مبتلا به دیابت یا دیابت بارداری، بارداریهای دوقلویی یا چندقلویی و مادرانی که بارداری آنها با استفاده از روشهای کمکباروری انجام شده است، از جمله گروههایی هستند که انجام این بررسی برای آنها توصیه میشود.
ارشاد، بهترین زمان انجام اکوکاردیوگرافی قلب جنین را بین هفتههای ۱۸ تا ۲۰ بارداری عنوان کرد و افزود: انجام این بررسی توسط فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان میتواند به تشخیص زودهنگام اختلالات قلبی جنین کمک کند.
وی ادامه داد: تشخیص پیش از تولد علاوه بر کمک به برنامهریزی مناسب برای زمان و محل زایمان، این امکان را فراهم میکند که مراقبتهای لازم در دوران بارداری با همکاری متخصصان زنان و زایمان انجام شود و اقدامات درمانی مورد نیاز نیز بلافاصله پس از تولد آغاز شود.
ارشاد همچنین بر اهمیت تشخیص زودهنگام در حمایت از خانوادهها تأکید کرد و گفت: آگاهی از وضعیت قلبی جنین میتواند به افزایش آمادگی خانواده برای تولد نوزاد و فراهم شدن مراقبتهای تخصصی مورد نیاز پس از تولد کمک کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به غربالگریهای دوران بارداری و انجام اکوکاردیوگرافی قلب جنین در مادران پرخطر، از راهکارهای مؤثر برای تشخیص به موقع نقصهای مادرزادی قلب و برنامهریزی مناسب برای مراقبت و درمان این کودکان است.