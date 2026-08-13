پاکسازی بخشی از نوار ساحلی سوزا

به گزارش ایلنا، شینا انصاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام، بخشی از پیامدهای آشکار تجاوزات نظامی است که بر زیست بوم ساحلی و دریایی کشور ما تحمیل شده است.

وی افزود: عملیات پاکسازی توسط همکاران ما با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در حال انجام است و تاکنون بخشی از نوار ساحلی سوزا پاکسازی شده است.

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