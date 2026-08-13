آغاز ثبتنام پایه دهم و تکمیل ظرفیت میان پایه مدارس شاهد
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: پیشثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه دهم و تکمیل ظرفیت میانپایه در مدارس شاهد برای سالتحصیلی جدید آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، فرآیند پیشثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه دهم در مدارس شاهد برای سالتحصیلی جدید آغاز شده است. والدین محترم میتوانند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبتنام اولیه فرزند خود اقدام نمایند.
زمانبندی ثبتنام تا ۶ شهریورماه
پیشثبتنام صرفاً به صورت اینترنتی و غیرحضوری میباشد.
مراحل و نکات ضروری برای ثبتنام:
۱. ورود به سامانه: به سایت my. medu. ir مراجعه و از طریق نقش «والدین» و با شماره همراه خود وارد پنل کاربری شوید.
۲. گزینه «پیش ثبتنام» را انتخاب و سپس نوع مدرسه را روی «مدارس شاهد» تنظیم کنید.
۳. تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری: اطلاعات دانشآموز و والدین را وارد و پس از انتخاب مدرسه، فرآیند را نهایی و کد رهگیری را دریافت کنید.
تذکر مهم: پیشثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به معنای قبولی قطعی نیست. پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک توسط مدرسه و احراز شرایط و ظرفیت اعلام میشود.
بدیهی است اولویت پذیرش با دانشآموزان شاهد و ایثارگر میباشد.
شرط علمی پیش ثبتنام پایه دهم مدارس شاهد:
الف) رشتههای نظری:
۱. قبولی خردادماه در پایه نهم
۲. نمره سالانه ۱۵ در همه درسها
۳. معدل سالانه حداقل ۱۷
ب) رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش:
۱. قبولی خردادماه در پایه نهم
۲. نمره ۱۳ در همه درسها
۳. معدل سالانه حداقل ۱۵
تبصره: فرزندان جانبازان تا ۲۵ درصد میتوانند حداکثر در ۲ درس کمتر از حد نصاب نمره داشته باشند.
آغازثبتنام پایه دهم و تکمیل ظرفیت میانپایه مدارس شاهد
همچنین پیشثبتنام تکمیل ظرفیت میانپایه در مدارس شاهد، برای سالتحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تنها برای دو گروه زیر امکانپذیر است.
گروههای مجاز به پیشثبتنام:
فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان ۲۵٪ و بالاتر (در همهی پایهها)
این عزیزان لازم است پس از انتخاب مدرسه شاهد، از بخش «گروه متقاضی»، گزینه مربوطه (فرزند شهید، فرزند آزاده یا فرزند جانباز ۲۵ درصد و بالاتر) را انتخاب کرده و دکمه «استعلام» را بزنند.
دانشآموزان پایهی یازدهم و دوازدهم، صرفاً در مدارسی که ظرفیت خالی داشته باشند.
نکته مهم: پیشثبتنام صرفاً با هدف تکمیل ظرفیت انجام میشود و هیچگونه حقی برای ثبتنام قطعی ایجاد نمیکند.
زمانبندی ثبتنام: تا ۳۱ مردادماه
نحوه و آدرس اینترنتی ثبتنام:
پیشثبتنام صرفاً بهصورت اینترنتی و از طریق سامانهی یکپارچهی «مای مدیو» آموزشوپرورش به آدرس my. medu. ir انجام میشود.