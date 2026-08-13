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کشف ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان

کشف ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان
کد خبر : 1825382
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در اجرای چند عملیات همزمان و مشترک پلیسی تعداد ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس،  در این عملیات‌های ضربتی از تعداد ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز تعداد ۵۷ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۲ هزار و ۶۵۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شده است. 

 وجود سلاح غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بسترساز جرایم خشن از جمله تیراندازی‌های غیرمجاز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های دسته‌جمعی است، لذا پلیس با جدیت و قاطعیت کامل با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد خواهد کرد و امنیت پایدار را برای شهروندان عزیز استان اولویت کاری خود قرار داده است. 

پلیس خوزستان از عموم مردم در خواست دارد هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.

 

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