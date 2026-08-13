پیام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مناسبت روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی:
مشارکتهای اجتماعی؛ بنیان تابآوری ملی و رکن اصلی سلامت اجتماعی است
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پیامی به مناسبت ۲۲ مرداد، روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی، بر نقش راهبردی سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری و مقابله با اعتیاد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ در پیام حسین ذوالفقاری آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
بیستودوم مردادماه، روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی، بیش از آنکه یک مناسبت تقویمی باشد، یادآور یک ضرورت بنیادین در ساختار حکمرانی امروز است؛ اینکه پیچیدهترین و حساسترین بحرانهای اجتماعی، تنها از مسیر همافزایی میان ظرفیتهای حاکمیتی و توانمندیهای جامعه مدنی قابل مدیریت است.
در دنیای امروز، هیچ دولتی نمیتواند بهتنهایی و در انزوا با چالشهای چندوجهی و متغیر آسیبهای اجتماعی مواجه شود؛ ازاینرو بهرهگیری از خرد جمعی، تخصص میدانی و روحیه جهادی سازمانهای مردمنهاد، ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق سیاستهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبهاست.
در ستاد مبارزه با مواد مخدر، بر اصل «اجتماعیسازی مبارزه» تأکید داریم؛ رویکردی که از معنای سنتی مبارزه با مواد مخدر فراتر میرود و بر تقویت سرمایه اجتماعی، صیانت از کرامت انسانی و بازگرداندن افراد آسیبدیده به چرخه زندگی سالم و تولید اجتماعی استوار است.
در این مسیر، سازمانهای مردمنهاد صرفاً مجریان برنامهها نیستند، بلکه از مهمترین شرکای سیاستگذاری و حل مسئله به شمار میروند. حضور شما در متن محلات، در کنار خانوادهها و همراه بهبودیافتگان، ظرفیت ارزشمندی برای شناخت واقعیتهای میدان و تبدیل سیاستهای کلان به راهکارهای کاربردی و اثربخش است.
ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، با درک عمیق از این جایگاه، درصدد هستیم الگوی تعامل با سمنها را از مدلهای سنتی و پیمانکاری به سمت «حکمرانی مشارکتی» و «ائتلافهای راهبردی» سوق دهیم؛ بهگونهای که سمنهای توانمند، نه صرفاً دریافتکننده حمایت، بلکه شریک مؤثر در تصمیمسازی و اجرای سیاستها باشند.
بر همین اساس، در تمامی زنجیره مبارزه با اعتیاد، از سیاستگذاری و پیشگیری تا درمان، کاهش آسیب، بازتوانی، توانمندسازی و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار برای بهبودیافتگان، از تخصص، تجربه و ظرفیت نظارتی تشکلهای مردمی بهره خواهیم گرفت.
اینجانب در این روز، ضمن قدردانی صمیمانه از تلاشهای تمامی فعالان، خیرین، متخصصان و کنشگران اجتماعی این عرصه، تأکید میکنم که تقویت زیرساختهای مشارکت مدنی، از اولویتهای مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالهای پیش رو خواهد بود.
توانمندسازی ساختاری سمنها، شفافیت در فرآیندهای حمایتی، ارتقای تخصصگرایی و ایجاد زمینه برای نقشآفرینی مؤثرتر تشکلهای مردمی، از محورهای این رویکرد خواهد بود تا بتوانیم با اتکا به ظرفیت جامعه، سپری مستحکم در برابر تهدیدهای ناشی از مواد مخدر و اعتیاد ایجاد کنیم.
بیایید با همسویی ارادهها و با تکیه بر تخصص، تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی، مسیر صیانت از سلامت نسل جوان و تحکیم بنیان خانواده را هموار کنیم.
ستاد مبارزه با مواد مخدر خود را در کنار تشکلهای مردمی میداند و بر این باور است که مقابله مؤثر با اعتیاد، بدون حضور آگاهانه، تخصصی و مسئولانه مردم و سازمانهای مردمنهاد امکانپذیر نیست.
از درگاه خداوند متعال، برای تمامی کنشگران دلسوز و پرتلاش عرصه اجتماعی، توفیق خدمت در مسیر حفظ کرامت انسانی، تقویت سلامت اجتماعی و پیروزی در این پیکار بزرگ اجتماعی را مسئلت دارم.