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رگبار باران و رعدوبرق در مناطق مختلف کشور/ از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنید

رگبار باران و رعدوبرق در مناطق مختلف کشور/ از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنید
کد خبر : 1825375
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سازمان هواشناسی ضمن صدور هشدار نارنجی برای ارتفاعات سمنان و گلستان، برای مناطق مختلف کشور رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز با صدور هشدار سطح نارنجی، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در ارتفاعات استان‌های سمنان و گلستان خبر داد و نسبت به احتمال سیلاب و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد. 

سازمان هواشناسی اعلام کرد: در پی فعالیت این سامانه، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای ارتباطی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه پیش‌بینی می‌شود. وزش باد شدید موقت نیز می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود. 

سازمان هواشناسی به مردم در این مناطق توصیه کرد؛ از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند. احتیاط در تردد جاده‌ای، پرهیز از توقف خودرو کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده، تسریع در برداشت محصولات کشاورزی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، شهرداری‌ها و راهداری‌ها برای مدیریت احتمالی مخاطرات نیز ضروری اعلام شده است. 

همچنین بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی: امروز در برخی نقاط استان‌های شمالی، شمال‌شرق، شمال‌غرب، مرکز، جنوب و جنوب‌شرق کشور و نیز در ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های تهران، البرز و قزوین، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد. 

بر اساس این گزارش، طی پنج روز آینده نیز در برخی مناطق شمال‌شرق، شرق، مرکز، جنوب‌شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعت‌ها دور از انتظار نیست. همچنین شرق دریای عمان طی سه روز آینده و دریای خزر در روزهای جمعه و شنبه مواج خواهد بود.

 

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