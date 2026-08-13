۳۰۰ پزشک در سراسر کشور آماده معاینه متقاضیان حج ۱۴۰۶
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت از آغاز فرآیند معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ با مشارکت ۳۰۰ پزشک در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر، علیاکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت، درباره نحوه انجام معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: افرادی که از طریق سامانه «حج من» برای تشرف به حج ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کرده و مراحل اولیه اداری آنان از سوی سازمان حج و زیارت انجام شده است، پیامکی از سرشماره ۱۰۰۰۷۷۷۸ دریافت کردهاند.
وی افزود: در این پیامک، لینک معرفی پزشکان مجاز برای انجام معاینات پزشکی در سراسر کشور ارائه شده است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به این لینک، پزشک مورد نظر خود را در استان محل سکونت یا هر استان دیگری انتخاب کنند. اطلاعات مربوط به نام پزشک، نشانی مطب و شماره تماس نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
جنگجو تأکید کرد: پس از آغاز فرآیند معاینه نزد یک پزشک، ادامه مراحل تا اعلام نتیجه نهایی استطاعت جسمی باید توسط همان پزشک انجام شود و تغییر پزشک در میانه فرآیند امکانپذیر نخواهد بود.
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه ۳۰۰ پزشک در استانهای مختلف کشور برای انجام معاینات معرفی شدهاند، گفت: مدیران حج و زیارت استانها نیز در جریان این فرآیند قرار دارند و انتظار میرود با همکاری و اطلاعرسانی مناسب، متقاضیان در سریعترین زمان ممکن برای انجام معاینات به پزشکان معرفیشده مراجعه کنند.
وی همچنین درباره آزمایشهای پزشکی مورد نیاز متقاضیان گفت: برای زائران زیر ۵۰ سال مجموعهای از آزمایشها و برای افراد بالای ۵۰ سال آزمایشهای تکمیلی بیشتری در نظر گرفته شده است. توصیه میشود متقاضیان با در دست داشتن نتایج آزمایشهای مورد نیاز به پزشک مراجعه کنند تا فرآیند بررسی و تصمیمگیری با سرعت بیشتری انجام شود.
جنگجو خاطرنشان کرد: چنانچه متقاضی پس از انجام آزمایشهای مورد نیاز به پزشک مراجعه کند و مشکل خاصی در وضعیت جسمانی وی وجود نداشته باشد، نتیجه استطاعت جسمی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت اعلام میشود. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی، حداکثر ظرف ۷ روز و در صورت نیاز به بررسی در کمیسیون پزشکی، حداکثر ظرف ۱۴ روز وضعیت متقاضی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با اشاره به تغییرات انجامشده در فرآیند کمیسیون پزشکی گفت: امسال برای تسهیل و تسریع روند بررسیها، کمیسیون کشوری و کمیسیون استانی در قالب یک کمیسیون تلفیق شدهاند و بررسی متقاضیان نیازمند کمیسیون در استان مربوطه انجام خواهد شد؛ بنابراین این افراد برای انجام بررسیهای پزشکی نیازی به سفر به تهران نخواهند داشت.
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین از افزایش ظرفیت پزشکان معاینهکننده خبر داد و گفت: در گذشته به ازای هر ۵۵۰ متقاضی یک پزشک در نظر گرفته میشد، اما امسال برای تسریع فرآیند و استفاده از فرصت زمانی موجود، این ظرفیت به یک پزشک به ازای هر ۳۰۰ متقاضی افزایش یافته است.
جنگجو در پایان تأکید کرد: با توجه به افزایش ظرفیت پزشکان و پیشبینی سازوکارهای لازم برای تسریع معاینات، انتظار میرود متقاضیان با مراجعه بهموقع، فرآیند پزشکی خود را در سریعترین زمان ممکن تکمیل کنند.