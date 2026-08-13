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نصب سردیس شهید سیروس مرادی رحیم‌آبادی در منطقه ۱۱

نصب سردیس شهید سیروس مرادی رحیم‌آبادی در منطقه ۱۱
کد خبر : 1825365
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شهردار منطقه ۱۱ از نصب سردیس شهید سرتیپ دوم پاسدار سیروس مرادی رحیم‌آبادی با هدف پاسداشت مقام شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و مقاومت در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به تداوم اقدامات فرهنگی و هویت‌بخش در سطح منطقه اظهار کرد: در راستای توسعه نمادهای فرهنگی و ماندگار شهری و با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای والامقام، سردیس شهید سرتیپ دوم پاسدار سیروس مرادی رحیم‌آبادی توسط اداره زیباسازی شهرداری منطقه ۱۱ نصب خواهد شد. 

وی افزود: آیین نصب این سردیس با حضور خانواده معظم شهید، جمعی از مسئولان لشگری و کشوری و شهروندان، روز شنبه ۲۴ مردادماه ساعت ۱۰ صبح در خیابان کاشان، ورودی شهرک شهید جنگروی برگزار می‌شود. 

قمی ادامه داد: شهید سرتیپ دوم پاسدار سیروس مرادی رحیم‌آبادی، مسئول تعلیم و تربیت سپاه سیدالشهدا (ع) شهرری، دوم تیرماه ۱۴۰۴ در محل سپاه سیدالشهدا (ع) و در جریان جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: نصب سردیس و اجرای یادمان‌های مرتبط با شهدای گرانقدر در فضای شهری، علاوه بر ماندگار کردن نام و یاد این قهرمانان ملی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل‌های آینده دارد و مدیریت شهری منطقه ۱۱ این رویکرد را در برنامه‌های فرهنگی و هویت‌بخش خود دنبال خواهد کرد.

 

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