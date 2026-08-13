آخرین وضعیت جادههای کشور/ ترافیک سنگین در محور چالوس
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده سیاهبیشه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) و در محدوده سیاهبیشه سنگین است.
وی افزود: تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان است و در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. گزارشها حاکی از بارش پراکنده باران در برخی محورهای استانهای گیلان و مازندران است.
وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای نیشابور–مشهد، تربتحیدریه–مشهد و قوچان–مشهد روان است.