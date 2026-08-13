کیفیت هوای پایتخت قابلقبول است
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۲۲ مرداد) در شرایط «قابلقبول» است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۹۵ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۹۸ و در شرایط قابلقبول است.
از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضعیت «پاک»، ۱۱۲ روز در وضعیت «قابل قبول» و ۱۹ روز در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و ۲ روز در وضعیت «ناسالم» قرار داشته است.