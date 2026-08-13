به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۹۵ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۹۸ و در شرایط قابل‌قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضعیت «پاک»، ۱۱۲ روز در وضعیت «قابل قبول» و ۱۹ روز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۲ روز در وضعیت «ناسالم» قرار داشته است.

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