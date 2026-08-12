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رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داد؛

پاکسازی سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام از آلودگی نفتی

پاکسازی سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام از آلودگی نفتی
کد خبر : 1825335
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​رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام در پی تجاوزات نظامی، از انجام عملیات پاکسازی توسط همکاران این سازمان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام، بخشی از پیامدهای آشکار تجاوزات نظامی است که بر زیست‌بوم ساحلی و دریایی کشور ما تحمیل شده است. عملیات پاکسازی توسط همکاران ما با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در حال انجام است و تاکنون بخشی از نوار ساحلی سوزا پاکسازی شده است.

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