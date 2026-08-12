پاکسازی سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام از آلودگی نفتی

آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام، بخشی از پیامدهای آشکار تجاوزات نظامی است که بر زیست‌بوم ساحلی و دریایی کشور ما تحمیل شده است. عملیات پاکسازی توسط همکاران ما با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در حال انجام است و تاکنون بخشی از نوار ساحلی سوزا پاکسازی شده است.