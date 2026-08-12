متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

همکاران عزیز، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و جوانان مؤمن، فداکار و خستگی‌ناپذیر جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران؛

در روزهای پایانی ماه صفر، همزمان با سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، بار دیگر جلوه‌ای باشکوه از ایمان، ایثار و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشته‌اید.

این روزها، در میان خیل عظیم عزاداران و زائرانی که دل در گرو محبت اهل‌بیت(ع) دارند، شما فرزندان خدوم هلال‌احمر در چهار محور بهداشت و درمان، امداد و نجات، اسکان و جابه‌جایی افراد کم‌توان با ویلچر، بی‌وقفه و خالصانه در حال خدمت هستید؛ خدمتی که ثمره آن را می‌توان در آرامش سالمندی خسته، آسودگی بیماری نیازمند، اطمینان خانواده‌ای زائر و دعای خیر انسان‌های بی‌شماری دید که محبت و همراهی شما را با تمام وجود احساس کرده‌اند.

آنچه شما انجام می‌دهید، تنها یک مأموریت سازمانی نیست؛ روایت زنده‌ای از فرهنگ خدمت، جوانمردی و ایثار است. در این روزهای معنوی، هر دستی که برای یاری زائری دراز می‌شود، هر بیماری که درمان می‌شود، هر فرد کم‌توانی که با همراهی شما مسیر زیارت را طی می‌کند و هر زائری که در سایه حضور امدادگران احساس امنیت و آرامش می‌کند، تصویری روشن از رسالت انسانی هلال‌احمر را پیش چشم مردم قرار می‌دهد.

ارزش این خدمت زمانی معنایی عمیق‌تر می‌یابد که هر یک از شما عزیزان، خدمت خود را به نیابت از یک شهید والامقام انجام می‌دهید. چه پیوند باشکوهی است میان «ایثار دیروز» و «خدمت امروز»؛ شهیدانی که برای امنیت و عزت این سرزمین از جان گذشتند و خادمانی که امروز به نام و یاد آنان، آسایش خود را کنار گذاشته‌اند تا گرهی از کار مردم بگشایند.

به شما افتخار می‌کنم؛ به جوانانی که شاید ساعت‌ها خستگی بر تن داشته باشند، اما لبخند را از زائر دریغ نمی‌کنند؛ به امدادگرانی که چشمشان در جست‌وجوی انسانی نیازمند یاری است؛ به کادر درمانی که دانش و توان خود را وقف سلامت زائران کرده‌اند؛ به داوطلبانی که بی‌هیاهو خدمت می‌کنند و به همه همکارانی که در پشت صحنه، زمینه استمرار این خدمت بزرگ را فراهم ساخته‌اند.

شما در این روزها فقط لباس هلال‌احمر بر تن ندارید؛ پرچم مهربانی، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی ملت بزرگ ایران را بر دوش می‌کشید.

رضایتمندی زائران و دعای خیری که بدرقه راه شماست، سرمایه‌ای گران‌بها برای جمعیت هلال‌احمر و افتخاری ماندگار برای خانواده بزرگ این جمعیت است. یقین دارم بسیاری از خدمات شما شاید هرگز در قاب دوربین‌ها ثبت نشود و نام بسیاری از شما در جایی نوشته نشود؛ اما لبخندی که بر لب یک زائر نشانده‌اید، دستی که گرفته‌اید و رنجی که کاسته‌اید، در دفتر کرامت انسانی و نزد پروردگار متعال فراموش نخواهد شد.

اینجانب صمیمانه و از عمق جان، از همه خادمان، امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران، جوانان، داوطلبان، کارکنان و مدیران جمعیت هلال‌احمر که در این مأموریت بزرگ و معنوی حضور دارند، قدردانی می‌کنم و بر دستان پرتوان و دل‌های سرشار از محبت شما درود می‌فرستم.

در جوار بارگاه نورانی حضرت ثامن‌الحجج، علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، از شما عزیزان یک خواسته قلبی نیز دارم: در لحظه‌های ناب زیارت و خدمت، این برادر و همکار خود را نیز از دعای خیرتان فراموش نکنید و بنده را مشمول دعای خالصانه خود قرار دهید.

امیدوارم خداوند متعال این خدمت عاشقانه را از همه شما به بهترین وجه بپذیرد، روح مطهر شهدایی را که به نیابت از آنان خدمت می‌کنید با اولیای الهی محشور فرماید و به شما و خانواده‌های صبورتان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون عنایت کند.

خسته نباشید، خادمان بی‌ادعای مردم.

پرچم سرخ هلال بر سینه شما، نشانی از امید است و خدمت شما، ادای دِینی به راه روشن شهیدان.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران