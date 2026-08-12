وزیر آموزش و پرورش:
پیگیری مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در کنار توسعه زیرساختهای آموزشی، از تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه فضاهای ورزشی و اختصاص اعتبارات جدید برای تجهیز و هوشمندسازی مدارس دامغان و امیرآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز،چهارشنبه 21مردادماه در نشست با جمعی از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت، مسئولان و فرهنگیان شهرستان دامغان، با اشاره به ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی این شهرستان، اظهار کرد: با توجه به وضعیت مناسب فضاهای آموزشی در دامغان و امیرآباد، تمرکز اصلی باید بر ارتقای کیفیت آموزشی و تکمیل تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی و تکمیل تجهیزات آموزشی و رفاهی، افزود: با مدیریت صحیح منابع میتوان از ظرفیت مناسب فضاهای آموزشی برای توسعه مراکز رفاهی و درمانی فرهنگیان و بازنشستگان نیز استفاده کرد و وزارت آموزش و پرورش برای حمایت از این طرحها آمادگی دارد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پروژههای نیمهتمام آموزشی دامغان و امیرآباد، گفت: پنج پروژه آموزشی در این مناطق تا مهرماه آماده بهرهبرداری خواهد شد و برای تکمیل سایر پروژههای نیمهتمام نیز تلاش میشود تا پایان دهه فجر و در ادامه تا پایان سال مالی به بهرهبرداری برسند.
کاظمی از اختصاص پنج میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی خبر داد و گفت: دو میلیارد تومان نیز برای هوشمندسازی، ایزوگام و آسفالت مدارس اختصاص خواهد یافت تا بخشی از نیازهای زیرساختی مدارس شهرستان برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی دانشآموزان، تصریح کرد: استخر دانشآموزی دامغان تا دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید و چهار زمین چمن مصنوعی دیگر نیز به ظرفیتهای ورزشی پیشبینیشده برای این مناطق افزوده میشود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس کشور، گفت: برنامهریزی برای بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در 12 هزار مدرسه کشور انجام شده و مدارس استان سمنان نیز از این ظرفیت بهرهمند خواهند شد.
کاظمی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و مهارتآموزی دانشآموزان، اظهار کرد: مسیر اصلی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان است و این مسیر باید با جدیت دنبال شود تا نیروی انسانی توانمند و باکیفیت برای آینده نظام تعلیم و تربیت تربیت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان، گفت: دولت تلاشهای گستردهای برای کاهش مشکلات معیشتی این دو قشر انجام داده و موضوع بیمه و مطالبات بازنشستگان نیز همچنان در دستور کار دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مطالبات مربوط به رتبهبندی معلمان و پرداخت مطالبات بازنشستگان در حال پیگیری است، افزود: برای پرداخت مطالبات رتبهبندی و مطالبات معوق بازنشستگان، سازوکارهای لازم پیشبینی شده و تلاش میکنیم این موضوعات با همکاری دولت و مجلس به نتیجه برسد.
کاظمی همچنین بر ضرورت برخورداری بازنشستگان از خدمات رفاهی آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: هرگونه خدمات رفاهی که برای شاغلان آموزش و پرورش در نظر گرفته میشود، باید بازنشستگان این دستگاه را نیز شامل شود و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت نقدپذیری و گفتوگو در مسیر حل مسائل، خاطرنشان کرد: اگر فردی انتقاد یا دغدغهای را مطرح میکند، باید با سعه صدر شنیده و بررسی شود؛ اختلاف سلیقهها طبیعی است، اما همه باید در مسیر وحدت، همدلی و ارتقای نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کنیم.
استان سمنان در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد
وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به جایگاه استان سمنان در ارزیابی عملکرد استانها، اظهار کرد: استان سمنان به دلیل عملکرد مناسب مدیریتی و اجرایی، در زمره پنج استان برتر کشور قرار دارد و این موفقیت حاصل همکاری، همدلی و تلاش مجموعه مدیران و فرهنگیان استان است.
در این نشست، جمعی از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت شهرستان دامغان، علیاکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، علیرضا نوچهناسار، فرماندار دامغان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان و رئیس آموزش و پرورش منطقه امیرآباد، به بیان مسائل، دغدغهها و مطالبات حوزه تعلیم و تربیت پرداختند.