به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگاران در شهرستان دامغان، با اشاره به حضور خود در یازدهمین اجلاس بین‌المللی «مجاهدان در غربت»، اظهار کرد: حضور در شهر فرهنگی، انقلابی و ولایی دامغان فرصتی ارزشمند برای بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه آموزش و پرورش بود.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استان سمنان در مسیر توسعه و بهبود شاخص‌های آموزشی، افزود: استان سمنان به لطف همدلی و همراهی مدیران اجرایی، نمایندگان و مسئولان محلی، در زمره استان‌های سرآمد کشور قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس از مهرماه سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: در قالب پروژه مهر، بیش از ۱۵۰ برنامه و اقدام اجرایی در دستور کار قرار گرفته که همه آن‌ها باید تا آغاز سال تحصیلی به نقطه مطلوب برسند.

کاظمی ادامه داد: نقل‌وانتقال و استخدام نیروهای انسانی، پایان سال تحصیلی و اعلام نتایج، ثبت‌نام دانش‌آموزان، تأمین و احداث فضاهای آموزشی مورد نیاز، بهسازی مدارس، ساماندهی و سازماندهی معلمان و توزیع کتاب‌های درسی، از جمله پروژه‌های مهم و سنگین آموزش و پرورش برای بازگشایی مطلوب مدارس است. وی گفت: چاپ و توزیع حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی برای رساندن به‌موقع کتاب‌ها به دست دانش‌آموزان، یکی از اقدامات بزرگ و مهم این وزارتخانه است که به‌صورت مستمر و هفتگی در سطح ملی و استانی رصد می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه و تجهیز مدارس کشور، بیان کرد: بیش از ۱۳ هزار کلاس درس جدید برای پذیرش دانش‌آموزان در حال آماده‌سازی است؛ اقدامی که از نظر حجم توسعه فضاهای آموزشی، کم‌سابقه به شمار می‌رود.

کاظمی افزود: همچنین بیش از ۸۰ هزار کلاس درس در کشور بهسازی شده و ۱۰ هزار کلاس درس نیز با بهره‌گیری از آخرین استانداردها و فناوری‌های نوین آموزشی تجهیز شده است.

وی از تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی خبر داد و اظهار کرد: ۱۰۰ سرور جدید به زیرساخت شبکه شاد افزوده شده تا آموزش و پرورش برای هرگونه سناریو و تضمین استمرار جریان آموزش در سراسر کشور آمادگی کامل داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش، آمادگی روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها و نیز همراهی استانداران و دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین عوامل در آغاز مطلوب سال تحصیلی دانست و گفت: با کمک همه دستگاه‌ها، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در روز اول مهرماه به‌صورت حضوری در مدارس سراسر کشور نواخته خواهد شد. کاظمی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: در کنار آیین زنگ آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های مرتبط با ایثار و شهادت و اقامه نماز در مدارس برگزار می‌شود و امسال نیز یاد و نام رهبر شهید ایران، در برنامه‌های مدارس سراسر کشور گرامی داشته خواهد شد.

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