پاکسازی آلودگی نفتی سواحل جنوب قشم؛ عملیات ادامه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، امید صدیقی با اعلام این خبر گفت: در روزهای اخیر بخش‌هایی از سواحل سوزا، شیب‌دراز و نقاشه و بخش محدودی از سواحل جزیره هنگام تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با حضور میدانی، پایش و ارزیابی مناطق آلوده را در دستور کار قرار دادند.