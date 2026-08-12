صدور دستورات فوری برای رفع معضلات دریاچه ارومیه

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در حاشیه بازدید میدانی از محدوده دریاچه ارومیه، با اشاره به بازدید‌های مکرر در هفته‌های اخیر و مشاهده نقص‌های جدی در حوزه خدمات رفاهی و زیست‌محیطی این منطقه، از صدور دستورات قضایی فوری برای رفع این معضلات خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی که به همراه دادستان مرکز استان آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران استانی از نقاط پرتردد گردشگری دریاچه ارومیه بازدید کرده بود، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: متأسفانه در بحث جمع‌آوری و دفع پسماند، فقدان سرویس‌های بهداشتی مناسب و حتی تأمین آب آشامیدنی سالم برای شهروندان و مسافران، کمبود‌های حداقلی به چشم می‌خورد. هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما واقعیت این است که اقدامات انجام‌شده کافی نبوده و پاسخگوی حجم بالای حضور گردشگران در روز‌های تعطیل نیست.

عتباتی با تأکید بر رویکرد نظارتی دادگستری در چارچوب صیانت از حقوق عامه، افزود: در این بازدید، دستورات مؤثری برای مدیران مرتبط صادر شد و دادستان مرکز استان نیز شخصاً بر اجرای آنها نظارت خواهد کرد. دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست، اقدامات کوتاه‌مدت و فوری تا پایان فصل تابستان که شامل تأمین امکانات دفع زباله، ایجاد فضا‌های استراحت موقت، توزیع آب سالم و استقرار پررنگ نیرو‌های انتظامی برای تأمین امنیت مسافران و شهروندان است.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از موقعیت پارک ملی دریاچه ارومیه، گفت: اقدامات ریشه‌ای و بلندمدت برای ایجاد زیرساخت‌های استاندارد گردشگری و رفاهی نیز تدارک دیده شده که هماهنگی‌های لازم برای آن در حال انجام است. اما آنچه در خروجی این بازدید بر آن تأکید شد، سرعت عمل در حل مسائل مبتلابه کنونی است تا هموطنانی که به این منطقه سفر می‌کنند، از امنیت کامل و حداقل امکانات رفاهی برخوردار باشند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از همکاری تنگاتنگ مجموعه انتظامی استان و شهرستان برای برقراری امنیت پایدار در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: با ورود جدی دستگاه قضا، امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد بهبود محسوس وضعیت خدمت‌رسانی در این پهنه گردشگری باشیم.

رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان در این بازدید ضمن حضور در قسمت‌های مختلف ساحل دریاچه که گردشگران حضور داشتند با تعدادی از گردشگران و اندک افرادی که در حال ارائه خدمات بودند گفت‌و‌گو و از مشکلات و نیازمندی‌ها اطلاع حاصل کردند.

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