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ویدیوی دستگیری شرور مسلحی که خودش را مرده جا زد

ویدیوی دستگیری شرور مسلحی که خودش را مرده جا زد
کد خبر : 1825193
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تصاویری از لحظه دستگیری متهم اصلی یک پرونده شرارت مسلحانه؛ فردی که برای فرار از قانون، مرگ خودش را جعل کرده بود.

به گزارش ایلنا،  این متهم که در یک پرونده شرارت مسلحانه تحت تعقیب بود، بنا بر اعلام پلیس، با تهیه گواهی فوت جعلی و استفاده از هویت فردی دیگر تلاش کرده بود رد خود را پنهان کند.

اما این فرار طولانی سرانجام با عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا پایان یافت و متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

در این فیلم، بخشی از عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری این متهم فراری را می‌بینید؛ متهمی که بنا بر اعلام پلیس، پس از سال‌ها مخفی شدن با هویت جعلی، سرانجام در مخفیگاهش گرفتار شد.

حجم ویدیو: 12.12M | مدت زمان ویدیو: 00:02:10 دانلود ویدیو
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