ویدیوی دستگیری شرور مسلحی که خودش را مرده جا زد

به گزارش ایلنا، این متهم که در یک پرونده شرارت مسلحانه تحت تعقیب بود، بنا بر اعلام پلیس، با تهیه گواهی فوت جعلی و استفاده از هویت فردی دیگر تلاش کرده بود رد خود را پنهان کند.

اما این فرار طولانی سرانجام با عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا پایان یافت و متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

در این فیلم، بخشی از عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری این متهم فراری را می‌بینید؛ متهمی که بنا بر اعلام پلیس، پس از سال‌ها مخفی شدن با هویت جعلی، سرانجام در مخفیگاهش گرفتار شد.

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