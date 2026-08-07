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صدور هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی

صدور هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی
کد خبر : 1823277
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​سازمان هواشناسی، فردا برای برخی ارتفاعات هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی برای فردا با پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای ارتفاعات در استانهای البرز، تهران، سمنان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

 

بر اساس این پیش بینی در این مناطق احتمال رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، تگرگ در نقاط مستعد و گردوخاک وجود دارد.

همچنین در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی توصیه کرد هم وطنان در این مناطق  از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها،از سفرهای غیر ضروری، از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، خودداری کنند.

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