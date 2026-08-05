فاش شدن راز مرگ مرد ۷۲ ساله در تهرانپارس/ فرزند ۱۴ ساله: به پیشنهاد مادرم دست و پای پدرم را بستم

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۰۰:۳۰ روز ۹ مردادماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره فوت مشکوک در محدوده تهرانپارس، حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲۶، از سوی بازپرس ویژه قتل به تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند. در بررسی‌های اولیه، جسد مردی ۷۲ ساله، متأهل و دارای شغل آزاد داخل اتاق خواب مشاهده شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در معاینه اولیه جسد، آثار کبودی و ضرب و جرح در نقاط مختلف بدن مشاهده شد که با توجه به شرایط موجود، موضوع به عنوان فوت مشکوک در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در تحقیقات ابتدایی، یکی از فرزندان مقتول که از فردیس کرج برای سرکشی به پدرش به تهران آمده بود، اظهار داشت همسر سوم مقتول اعلام کرده که وی در خواب است.

وی افزود: این فرد عنوان کرد پس از خروج از منزل به همراه برادر ناتنی خود و بازگشت دوباره، با اظهارات همسر پدرش درباره خواب بودن مقتول مواجه شده، اما پس از ورود به اتاق، متوجه سردی و کبودی بدن پدرش شده و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع داده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به تناقض‌گویی‌های همسر مقتول و فرزند ۱۴ ساله وی، کارآگاهان اداره دهم تحقیقات تخصصی و بازجویی‌های جداگانه را آغاز کردند و در نهایت، فرزند مقتول در برابر شواهد موجود لب به اعتراف گشود.

وی ادامه داد: این نوجوان در اظهارات خود مدعی شد به دلیل بیماری پدرش و اختلافات خانوادگی، در شب حادثه پس از شدت گرفتن مشاجرات، با پیشنهاد مادرش اقدام به بستن دست و پای مقتول کرده‌اند.

سرهنگ نثاری افزود: متهم نوجوان در ادامه اعترافات خود اظهار کرده است که پس از خوراندن قرص خواب به مقتول، مادرش دهان وی را با شال بسته و او نیز دست و پاهای پدرش را با شال‌های دیگر بسته است. پس از مدتی و قطع شدن صدای مقتول، زمانی که متوجه بی‌حرکتی وی شده، موضوع را با مادرش در میان گذاشته و از سوی وی راهنمایی شده که در صورت پرسش پلیس، عنوان کند پدرش خواب بوده و دیگر بیدار نشده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، همسر مقتول نیز ضمن تأیید اظهارات فرزندش، به بستن دست و پای همسر خود با انگیزه اختلافات خانوادگی و ادعای آزار و اذیت از سوی وی اعتراف کرد.

سرهنگ نثاری در پایان گفت: با توجه به اعترافات متهمان و دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، همسر مقتول به اتهام قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد و فرزند نوجوان وی نیز به اتهام معاونت در قتل عمد با قرار بازداشت موقت به کانون اصلاح و تربیت معرفی شد.

وی تأکید کرد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده و بررسی جزئیات بیشتر همچنان ادامه دارد.

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