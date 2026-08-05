کشف اموال سرقتی ۳۰۰ میلیونی با ردیابی آگهی فروش در دیوار

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول بهرامی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۱۴ غیاثی، وی اعلام کرد مدتی قبل ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی وی شامل دستگاه فارسی‌بر، سمباده دیسکی و سایر لوازم به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان به سرقت رفته است.

وی افزود: شاکی در ادامه تحقیقات عنوان کرد هنگام جست‌وجو در سایت «دیوار»، آگهی فروش دستگاه سمباده دیسکی خود را مشاهده کرده و پس از اطمینان از تعلق آن به اموال مسروقه، موضوع را به پلیس اطلاع داده و با هماهنگی مأموران، در پوشش خریدار با فروشنده قرار ملاقات گذاشت.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران کلانتری با حضور در محل قرار، فروشنده را شناسایی و دستگیر کردند و دستگاه سمباده دیسکی نیز به عنوان مال مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اظهارات متهم گفت: فرد دستگیرشده در تحقیقات اولیه مدعی شد این دستگاه را در ازای دریافت یک کیلوگرم مواد مخدر و یک دستگاه ساعت هوشمند از شخص دیگری تحویل گرفته و از سرقتی بودن آن اطلاعی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: متهم به همراه مال مکشوفه برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شد و پرونده با دستور مقام قضایی برای شناسایی عامل یا عاملان اصلی سرقت، بررسی صحت اظهارات متهم و کشف سایر اموال مسروقه در دست رسیدگی قرار دارد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت با تأکید بر لزوم دقت در خرید کالاهای دست‌دوم، از شهروندان خواست پیش از معامله از اصالت کالا و هویت فروشنده اطمینان حاصل کنند و از خرید اموال فاقد مدارک یا کالاهایی که با قیمت‌های غیرمتعارف عرضه می‌شوند، خودداری کنند. وی همچنین توصیه کرد در صورت مشاهده اموال سرقتی در سکوهای خرید و فروش اینترنتی، از هرگونه اقدام شخصی پرهیز کرده و موضوع را از طریق پلیس پیگیری کنند.

سرهنگ بهرامی در پایان با اشاره به اهمیت مستندسازی اموال ارزشمند گفت: نگهداری تصاویر، شماره سریال و مشخصات ابزارآلات و تجهیزات گران‌قیمت می‌تواند روند شناسایی و استرداد اموال سرقتی را تسهیل کند و شهروندان نیز می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.