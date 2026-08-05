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تمدید معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بالا‌تر

تمدید معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بالا‌تر
کد خبر : 1822710
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رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه فرزند و بالا‌تر از تسهیلات معافیت سربازی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه و چهار فرزند از تسهیلات معافیت سربازی تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد.

وی گفت: بر اساس ابلاغ ستاد کل نیرو‌های مسلح، آخرین مهلت بررسی وضعیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با توجه به درخواست‌ها و شرایط موجود، این مهلت به مدت دو سال تمدید شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: مشمولان دارای سه فرزند تا سقف سنی ۴۰ سال و همچنین مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

علیدوست ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان وظیفه عمومی فراجا، تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار نفر توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

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