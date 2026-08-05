جابجایی ۷۱۶ هزار مسافر با متروی تهران در مراسم جاماندگان اربعین
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از جابهجایی ۷۱۶ هزار و ۳۷۵ مسافر همزمان با برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) توسط متروی تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا حشمتی قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با اشاره به اجرای برنامه ویژه خدمترسانی در مراسم جاماندگان اربعین اظهار کرد: از ساعت ۵ صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه تا ساعت ۱۷، متروی تهران در هفت خط فعال خود، میزبان ۷۱۶ هزار و ۳۷۵ نفر از شهروندان و زائران بود.
وی با بیان اینکه ایستگاه شهرری به دلیل مجاورت با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، بیشترین حجم جابهجایی مسافر را به خود اختصاص داد، افزود: با برنامهریزی دقیق عملیاتی و تنظیم سرفاصله حرکت قطارها متناسب با حجم تقاضای سفر، خدماترسانی در تمامی خطوط بهصورت منظم، ایمن و بدون وقفه انجام شد.
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ادامه داد: در مجموع یک هزار و ۸۷ حرکت مسافری در شبکه مترو به ثبت رسید که از این تعداد، ۵۱ حرکت فوقالعاده بهمنظور پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در خطوط درونشهری برنامهریزی و اجرا شد.
حشمتی با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی، فنی و پشتیبانی متروی تهران تأکید کرد: متروی تهران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ناوگان، نیروهای انسانی و اجرای برنامهریزی ویژه، توانست خدماتی ایمن، منظم و روان به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) ارائه کند.
گفتنی است؛ آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) با حضور گسترده شهروندان تهرانی در مسیر میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد و متروی تهران با ارائه خدمات ویژه، نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران و شرکتکنندگان در این مراسم ایفا کرد.